"Передать трон Уильяму": стали известны последние слова Елизаветы II перед смертью

Британская королева озвучила просьбу сыну, но нынешний король, похоже, не спешит исполнять воли матери

Скончавшаяся 8 сентября в замке в Балморал в Шотландии королева Великобритании Елизавета II, и тайно поддерживавшая Украину, до последних дней оставалась в здравом уме и твердой памяти.

Об этом говорят многочисленные инсайдеры из числа находившихся возле Ее Величества людей, пишут британские СМИ.

Также сообщается, что перед смертью королева даже успела дать некоторые распоряжения наследнику престола – Чарльзу, и эти слова Елизаветы II касались принца Уильяма.

По словам инсайдеров, монарх хотела, чтобы Чарльз передал бразды правления старшему сыну после своего 80-летия (в ноябре наследнику королевы исполнится 74 года).

Причина – в том, что Уильям молод, полон энергии для проведения нужных стране преобразований, и к тому же пользуется любовью и доверием подданных.

Впрочем, принц Чарльз (Карл III), похоже, не собирается исполнять последнюю волю матери. Он якобы заявил на днях, что останется на троне до конца своих дней.

А так как в династии Виндзоров практически все люди – долгожители, то Уильяму, вполне возможно, придется ждать короны еще лет 20. Что очень не нравится его "фанатам", которые считают, что сын намного достойнее быть королем, чем его отец, "запятнавший" себя перипетиями семейной жизни с принцессой Дианой.

Насколько подобные утверждения соответствуют действительности, пока не известно – по крайней мере, до официальных похорон Елизаветы II.

Напомним, согласно традициям Соединенного Королевства, королеву похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI вместе с останками родителей и сестры. В то же время, согласно данным из других источников, не исключено, что для королевы и ее мужа принца Филиппа будет построен специальный мавзолей в той же мемориальной часовне. Его в апреле 2021 года похоронили в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия, где имеется королевский склеп. Принц прожил 99 лет.