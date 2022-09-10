Стало известно, где похоронят королеву Елизавету II, и почему ее тело будут везти в цинковом гробу

Похороны пройдут в следующее воскресенье, 18 сентября

План траурных церемоний скончавшейся 8 сентября королевы Елизаветы II от момента смерти до погребения рассчитан на 10 дней.

Об этом пишет The Times.

Сейчас гроб с телом монарха находится в большом зале замка Балморал, где она ушла из жизни. Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии и украшен венком из цветов.

Сегодня, 10 сентября, тело Елизаветы II будет перевезено в Холирудский дворец в Эдинбурге и размещено в тронном зале, чтобы жители Шотландии могли попрощаться с усопшим монархом.

При перевозке будет использовать свинцовый гроб – такова традиция британской королевской семьи. Это делается для того, чтобы останки умерших сохранились максимально длительное время. Так их спасают от повышенной влажности и разложения.

Завтра, в воскресенье, в столицу Шотландии прибудет принц Чарльз, вернее уже король Карл III. Ожидается, что новый монарх возглавит траурную траурную процессию в Эдинбургском соборе.

А в понедельник, 12 сентября, после завершения церемонии прощания тело Елизаветы II перевезут на поезде в Лондон, чтобы во вторник оно уже находилось в тронном зале Букингемского дворца. Тогда же его доставят в Вестминстерский дворец, чтобы позволить всем желающим отдать последние почести монарху.

В четверг вечером, скорее всего, в карауле у гроба Елизаветы II будут находиться ее дети.

Сами похороны пройдут в следующее воскресенье, 18 сентября. Вестминстерский дворец закроют для посещения в полдевятого утра, а уже через час гроб с телом королевы погрузят на катафалк, запряженный лошадьми, чтобы доставить в Вестминстерское аббатство, где декан (настоятель) отслужить панихиду.

После этого гроб будет перевезен в Виндзорский замок, где в 16:00 начнется погребение тела, возглавляемое деканом часовни Святого Георгия. Под благословения архиепископа Кентерберийского и гимн "Боже, храни королеву" тело опустят в склеп. Перед этим с гроба королевский ювелир снимет с гроба монаршие регалии – корону, скипетр и державу.

Вечеров в то же воскресенье члены монаршей семьи смогут проститься с усопшей во время частной церемонии.

Предполагается, что Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI вместе с останками родителей и сестры. В то же время, согласно данным из других источников, не исключено, что для королевы и ее мужа принца Филиппа будет построен специальный мавзолей в той же мемориальной часовне. Его в апреле 2021 года похоронили в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия, где имеется королевский склеп. Принц прожил 99 лет.

Напомним, что следующим королем Великобритании должен стать Принц Уильям.