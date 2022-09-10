Стало відомо, де поховають королеву Єлизавету II, і чому її тіло везтимуть у цинковій труні

Похорон пройде наступної неділі, 18 вересня

План траурних церемоній королеви Єлизавети II, що померла 8 вересня, від моменту смерті до поховання розрахований на 10 днів.

Про це пише The Times.

Наразі труна з тілом монарха знаходиться у великій залі замку Балморал, де вона пішла з життя. Труна покрита королівським штандартом Шотландії і прикрашена вінком із квітів.

Сьогодні, 10 вересня, тіло Єлизавети II буде перевезене до Холірудського палацу в Единбурзі та розміщено у тронній залі, щоб жителі Шотландії могли попрощатися із покійним монархом.

При перевезенні використовуватимуть свинцеву труну – така традиція британської королівської родини. Це робиться для того, щоб тіло зберігалося в достойному стані тривалий час. Так останки людей рятують від підвищеної вологості та розкладання.

Завтра, в неділю, до столиці Шотландії прибуде принц Чарльз, вірніше король Карл III. Очікується, що новий монарх очолить траурну процесію в Единбурзькому соборі.

А у понеділок, 12 вересня, після завершення церемонії прощання тіло Єлизавети II перевезуть поїздом до Лондона, щоб у вівторок воно вже знаходилося у тронній залі Букінгемського палацу. Тоді ж його доставлять до Вестмінстерського палацу, щоб дозволити всім охочим віддати останні почесті монарху.

У четвер увечері, швидше за все, у варти біля труни Єлизавети II будуть її діти.

Самі похорони пройдуть наступної неділі, 18 вересня. Вестмінстерський палац закриють для відвідування о пів на дев’яту ранку, а вже за годину труну з тілом королеви завантажать на катафалк, запряжений кіньми, щоб доставити у Вестмінстерське абатство, де декан (настоятель) відслужить панахиду.

Після цього труна буде перевезена до Віндзорського замку, де о 16:00 почнеться поховання тіла, очолюване деканом каплиці Святого Георгія. Під благословення архієпископа Кентерберійського та гімн "Боже, бережи королеву" тіло опустять у склеп. Перед цим королівський ювелір забере з труни монарші регалії – корону, скіпетр та державу.

Увечері в неділю члени монаршої родини зможуть попрощатися з покійною під час приватної церемонії.

Передбачається, що Єлизавету II поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI разом із останками батьків та сестри. Водночас, за даними з інших джерел, не виключено, що для королеви та її чоловіка принца Філіпа буде збудовано спеціальний мавзолей у тій же меморіальній каплиці. Його у квітні 2021 року поховали у Віндзорському замку, у каплиці Святого Георгія, де є королівський склеп. Принц прожив 99 років.

Нагадаємо, що наступним королем Великобританії має стати Принц Вільям.