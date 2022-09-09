У Великій Британії з’явився новий принц Уельський

Наступним королем Великої Британії має стати Принц Вільям

У п’ятницю, 9 вересня, новий король Великої Британії та королівств Співдружності Карл III оголосив сина Вільяма принцом Уельським.

Про це король Великої Британії заявив у своєму першому відеозверненні до нації, передає CNBC Television. Таким чином, спадкоємцем британського престолу тепер є Вільям — син короля Карла III та його першої дружини, Діани, принцеси Уельської. Дружина, Вільяма, Кейт Міддлтон тепер має титул принцеси Уельської.

Крім того, Вільям та Кейт отримали титули герцога та герцогині Корнуольських. Про це стало відомо в офіційному профілі принца Уельського у Twitter.

Довідка: Принц Уельський — титул чоловіка-спадкоємця англійського престолу; з 1707, після юридичного об’єднання Англії та Шотландії — престолу Великої Британії. Як правило, жінка-спадкоємиця престолу не носить титулу "принцеса Уельська", його використовує лише дружина принца.

Нагадаємо, 8 вересня перестало битися серце королеви Великої Британії Єлизавети II. Вона пробула на британському троні 70 років. Новий король взяв ім’я Карл III.