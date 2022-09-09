В Великобритании появился новый принц Уэльский

Следующим королем Великобритании должен стать Принц Уильям

В пятницу, 9 сентября, новоиспеченный король Великобритании и королевств Содружества Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.

Об этом король Великобритании заявил в своем первом видеообращении к нации, передает CNBC Television. Таким образом, наследником британского престола теперь является Уильям — сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, Дианы, принцессы Уэльской. Супруга, Уильяма, Кейт Миддлтон теперь имеет титул принцессы Уэльской.

Кроме того, Уильям и Кейт получили титулы герцога и герцогини Корнуольских. Об этом стало известно в официальном профиле принца Уэльского в Twitter.

Справка: Принц Уэльский — титул мужчины-наследника английского престола; с 1707 года, после юридического объединения Англии и Шотландии — престола Великобритании. Как правило, женщина-наследница престола не носит титула "принцесса Уэльская", его использует только жена принца.

Напомним, 8 сентября перестало биться сердце королевы Великобритании Елизаветы II. Она пробыла на британском троне 70 лет. Новый король взял имя Карл III.