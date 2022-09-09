Мода по-королевски: самые яркие образы королевы Британии Елизаветы II (фото)

Елизавета II всегда радовала публику яркими и стильными нарядами.

В четверг, 8 сентября, мир всколыхнула трагическая новость — в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая на протяжении долгих лет хранила титул наиболее влиятельного и старейшего монарха на планете. Однако не стоит забывать, что королева была еще той модницей.

Отдавая дань памяти королеве Елизавете II, "Телеграф" предлагает вас полюбоваться самыми яркими, и возможно даже достаточно необычными нарядами монарха, которые она когда-либо надевала при жизни. Отметим, что королева любила носить яркие цвета, и всегда выделялась из толпы.

Интересный факт: все наряды королевы Британии тщательно записываются, поэтому "повторов" нет, а если и есть, то все они запланированы. Об этом рассказала в своей книге о стиле королевской семьи фэшн-журналистка Элизабет Холмс. Более того, после второго или третьего(что редко бывает) публичного появления этот наряд переделывается или откладывается для частных встреч.

Королева Елизавета II всегда следовала всем правилам королевского дресс-кода, и так же как и ее мать, всегда носила яркие и броские образы, чтобы ее было заметно. Это могли быть и ярко желтые, зеленые, розовые, фиолетовые, синие и голубые наряды (цветовая палитра намного больше). И при этом королевский протокол всегда был соблюден.

Также королева Елизавета обожала маленькие черные сумки и шляпки. Их в ее гардеробе огромное количество.

Самые яркие наряды Елизаветы II: фото

К слову, история жизни Елизаветы II действительно весьма интересная. Многие факты об этой удивительной женщины вы могли и не знать, но специально на такой случай "Телеграф" подготовил отдельный материал.