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Мода по-королевски: самые яркие образы королевы Британии Елизаветы II (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Подборка самых лучших образов королевы Британии Новость обновлена 09 сентября 2022, 08:54
Подборка самых лучших образов королевы Британии

Елизавета II всегда радовала публику яркими и стильными нарядами.

В четверг, 8 сентября, мир всколыхнула трагическая новость — в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая на протяжении долгих лет хранила титул наиболее влиятельного и старейшего монарха на планете. Однако не стоит забывать, что королева была еще той модницей.

Отдавая дань памяти королеве Елизавете II, "Телеграф" предлагает вас полюбоваться самыми яркими, и возможно даже достаточно необычными нарядами монарха, которые она когда-либо надевала при жизни. Отметим, что королева любила носить яркие цвета, и всегда выделялась из толпы.

Интересный факт: все наряды королевы Британии тщательно записываются, поэтому "повторов" нет, а если и есть, то все они запланированы. Об этом рассказала в своей книге о стиле королевской семьи фэшн-журналистка Элизабет Холмс. Более того, после второго или третьего(что редко бывает) публичного появления этот наряд переделывается или откладывается для частных встреч.

Королева Елизавета II всегда следовала всем правилам королевского дресс-кода, и так же как и ее мать, всегда носила яркие и броские образы, чтобы ее было заметно. Это могли быть и ярко желтые, зеленые, розовые, фиолетовые, синие и голубые наряды (цветовая палитра намного больше). И при этом королевский протокол всегда был соблюден.

Также королева Елизавета обожала маленькие черные сумки и шляпки. Их в ее гардеробе огромное количество.

Самые яркие наряды Елизаветы II: фото

Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II

К слову, история жизни Елизаветы II действительно весьма интересная. Многие факты об этой удивительной женщины вы могли и не знать, но специально на такой случай "Телеграф" подготовил отдельный материал.

Теги:
#Мода #Елизавета II #Наряды #Королева Елизавета