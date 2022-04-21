Что делать если тебе 73, а мама все никак не отдает корону? Самые смешные приколы о королеве Елизавете II

В честь дня рождения британской королевы мы собрали самые смешные шутки о монархе

В четверг, 21 апреля, самая "взрослая" и долгоправящая королева в мире — британская королева Елизавета II празднует свой 96-й день рождения. Монарх правит Великобританией уже 70 лет, с момента своей коронации в 1952-м году.

Елизавета II стала королевой, когда ей было 26 лет, а ее сыну, принцу Чарльзу, который является первым в очереди на престол, уже 73. В связи с этим по сети ходит много шуток, что королева не хочет отдавать свой трон, и корона принцу Чарльзу только снится.

Однако и сама королева часто становится "главной" героиней различных шуток и приколов. В основном они все качаются ее возраста и длительного правления. Однако также в сети любят пошутить и над стилем Ее Величества, ведь она часто выбирает наряды достаточно ярких цветов и оттенков.

"Телеграф" собрал самые прикольные шутки, мэми, приколы и смешные картинки о королеве:

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