Мода по-королівськи: найяскравіші образи королеви Британії Єлизавети II (фото)

Єлизавета II завжди радувала публіку яскравими та стильними вбраннями.

У четвер, 8 вересня, світ сколихнула трагічна новина — у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II, яка протягом довгих років зберігала титул найвпливовішого і найстарішого монарха на планеті. Однак не варто забувати, що королева була ще тією модницею.

Віддаючи данину пам’яті королеві Єлизаветі II, "Телеграф" пропонує вас помилуватися найяскравішими, і можливо навіть досить незвичайними вбраннями монарха, які вона колись одягала за життя. Зазначимо, що королева любила носити яскраві кольори і завжди виділялася з натовпу.

Цікавий факт: усі вбрання королеви Британії ретельно записуються, тому "повторів" немає, а якщо і є, то всі вони заплановані. Про це розповіла у своїй книзі про стиль королівської родини фешн-журналістка Елізабет Холмс. Щобільше, після другої чи третьої (що рідко буває) публічної появи це вбрання переробляється або відкладається для приватних зустрічей.

Королева Єлизавета II завжди дотримувалась всіх правил королівського дрес-коду, і так само як і її мати, завжди носила яскраві та помітні образи, щоб її було помітно. Це могли бути і яскраво жовті, зелені, рожеві, фіолетові, сині та блакитні вбрання (колірна палітра набагато більша). І при цьому королівський протокол завжди був дотриманий.

Також королева Єлизавета любила маленькі чорні сумки та капелюшки. Їх у її гардеробі величезна кількість.

Найяскравіші вбрання Єлизавети II: фото

До речі, історія життя Єлизавети II справді дуже цікава. Багато фактів про цю дивовижну жінку ви могли і не знати, але спеціально на такий випадок "Телеграф" підготував окремий матеріал.