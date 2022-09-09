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Мода по-королівськи: найяскравіші образи королеви Британії Єлизавети II (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Добірка найкращих образів королеви Британії Новина оновлена 09 вересня 2022, 08:54
Добірка найкращих образів королеви Британії

Єлизавета II завжди радувала публіку яскравими та стильними вбраннями.

У четвер, 8 вересня, світ сколихнула трагічна новина — у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II, яка протягом довгих років зберігала титул найвпливовішого і найстарішого монарха на планеті. Однак не варто забувати, що королева була ще тією модницею.

Віддаючи данину пам’яті королеві Єлизаветі II, "Телеграф" пропонує вас помилуватися найяскравішими, і можливо навіть досить незвичайними вбраннями монарха, які вона колись одягала за життя. Зазначимо, що королева любила носити яскраві кольори і завжди виділялася з натовпу.

Цікавий факт: усі вбрання королеви Британії ретельно записуються, тому "повторів" немає, а якщо і є, то всі вони заплановані. Про це розповіла у своїй книзі про стиль королівської родини фешн-журналістка Елізабет Холмс. Щобільше, після другої чи третьої (що рідко буває) публічної появи це вбрання переробляється або відкладається для приватних зустрічей.

Королева Єлизавета II завжди дотримувалась всіх правил королівського дрес-коду, і так само як і її мати, завжди носила яскраві та помітні образи, щоб її було помітно. Це могли бути і яскраво жовті, зелені, рожеві, фіолетові, сині та блакитні вбрання (колірна палітра набагато більша). І при цьому королівський протокол завжди був дотриманий.

Також королева Єлизавета любила маленькі чорні сумки та капелюшки. Їх у її гардеробі величезна кількість.

Найяскравіші вбрання Єлизавети II: фото

Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II
Самые яркие наряды Елизаветы II

До речі, історія життя Єлизавети II справді дуже цікава. Багато фактів про цю дивовижну жінку ви могли і не знати, але спеціально на такий випадок "Телеграф" підготував окремий матеріал.

Теги:
#Мода #Єлизавета II #Наряди #Королева Єлизавета