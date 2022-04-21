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Що робити, якщо тобі 73, а мама все ніяк не віддає корону? Найсмішніші приколи про королеву Єлизавету II

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що робити, якщо тобі 73, а мама все ніяк не віддає корону? Найсмішніші приколи про королеву Єлизавету II

На честь дня народження британської королеви ми зібрали найсмішніші жарти про монарха

У четвер, 21 квітня, "найдоросліша" і доправляча королева у світі — британська королева Єлизавета II святкує свій 96-й день народження. Монарх править Великою Британією вже 70 років, з моменту своєї коронації у 1952-му році.

Єлизавета II стала королевою, коли їй було 26 років, а її синові, принцу Чарльзу, який є першим у черзі на престол, вже 73. У зв’язку з цим мережею ходить багато жартів, що королева не хоче віддавати свій трон, і корона принцу Чарльзу тільки сниться.

Однак і сама королева часто стає "головною" героїнею різних жартів та приколів. В основному всі вони гойдаються її віку і тривалого правління. Однак також у мережі люблять пожартувати і над стилем Її Величності, адже вона часто вибирає вбрання досить яскравих кольорів та відтінків.

"Телеграф" зібрав найприкольніші жарти, мемі, приколи та смішні картинки про королеву:

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в Росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Єлизавета II #Єлизавета #Приколи #Королева Єлизавета #Єлизавета Друга #Єлизавета 2
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