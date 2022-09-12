"Передати трон Вільяму": стали відомі останні слова Єлизавети II перед смертю

Британська королева озвучила прохання до сина, але нинішній король, схоже, не поспішає виконувати волю матері

Королева Великобританії Єлизавета II, яка померла 8 вересня в замку в Балморалі в Шотландії, та таємно підтримувала Україну, до останніх днів залишалася в здоровому глузді і повній пам’яті.

Про це говорять численні інсайдери з-поміж людей, що знаходилися біля Її Величності, пишуть британські ЗМІ.

Також повідомляється, що перед смертю королева навіть встигла дати деякі розпорядження спадкоємцю престолу – Чарльзу, і ці слова Єлизавети ІІ стосувалися принца Вільяма.

За словами інсайдерів, монарх хотіла, щоб Чарльз передав владу старшому синові після свого 80-річчя (у листопаді спадкоємцю королеви виповниться 74 роки).

Причина – у тому, що Вільям молодий, сповнений енергії щодо необхідних країні перетворень, до того ж користується любов’ю і довірою підданих.

Втім, принц Чарльз (Карл III), схоже, не має наміру виконувати останню волю матері. Він нібито заявив цими днями, що залишиться на троні до кінця своїх днів.

А оскільки в династії Віндзорів практично всі люди — довгожителі, то Вільяму, цілком можливо, доведеться чекати корони ще років 20. Що дуже не подобається його "фанатам", які вважають, що син набагато гідніше бути королем, ніж його батько, "заплямувавший" себе перипетіями сімейного життя з принцесою Діаною.

Наскільки подібні твердження відповідають дійсності, поки що не відомо – принаймні до офіційного похорону Єлизавети II.

Нагадаємо, згідно з традиціями Сполученого Королівства, королеву поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI разом із останками батьків та сестри. Водночас, за даними з інших джерел, не виключено, що для королеви та її чоловіка принца Філіпа буде збудовано спеціальний мавзолей у тій же меморіальній каплиці. Його у квітні 2021 року поховали у Віндзорському замку, у каплиці Святого Георгія, де є королівський склеп. Принц прожив 99 років.