Блогер Анна Чаплыгина объяснила, какие изменения ждут человеческое общество с уходом Королевы Елизаветы II

Уже давно нет папы. С 2005 года. Папы Иоанна Павла II. Есть люди, попеременно занявшие его роль. Но не ставшие папой. Тем самым папой.

Теперь не стало мамы. Ушла королева. Елизавета II. И никто не заменит ее в этой роли. Теперь есть и будут короли. Но не будет той самой мамы.

Есть нечто общее в их уходе. В их истинном служении. И в словах, и главное — в делах их. До последнего вздоха.

27 марта 2005 года была католическая Пасха. Это самый светлый праздник для католика. Я помню, как Папа отслужил Пасхальную службу. И лишь затем ушел. В следующую субботу.

Елизавета II успела попрощаться с Борисом Джонсоном, успела встретиться с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс. И лишь затем ушла.

Возможно, кому-то это покажется совпадением. Мне так не кажется. Я вижу в этом истинную силу духа и воли. Держаться до последнего, насколько возможного последнего, "пока не доберемся до берега", хоть какой-нибудь твердой почвы.

Елизавета II была не просто королевой Великобритании. Она была главной королевой на Земле. Если произносилось слово "королева", уверена, первым в голове возникал именно ее образ. Хотя королевой она была не единственной.

Позволю себе предположить, что для многих королева была символом покоя и утешения. Словно пока жива королева, все будет хорошо. Словно хоть что-то в жизни остается неизменным. Как ее неизменная приветливость, стойкость и мудрость.

Пока живы родители, мы остаемся детьми. Сколько бы лет нам не было.

Родителей больше нет. Экзистенциально, архетипно, как угодно… Теперь взрослые — мы. Окончательно.

Наедине с Мордором.

Который обязательно падет.

Нашими общими усилиями.