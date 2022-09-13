Российское ТВ пробило очередное дно

Пока весь мир оплакивает смерть королевы Великобритании Елизаветы II, на российском ТВ решили оскорбить покойного монарха.

Примечательно, что это сделали на спортивном телеканале Матч ТВ в прямом эфире передачи "Есть тема!". Медиаменеджер Константин Долгов не стеснялся в выражениях. К слову, никто в студии даже не думал остановить Долгова.

"Британская монархия убила, замучила, продала в рабство сотни миллионов людей по всей планете. И попытки некоторых граждан делать из этой бабки (Елизаветы II) божьего одуванчика – это, знаете, такое очковтирательство, попытка держать нас всех, извините, за ло**в. Так не будет. Сдохла тварь – туда ей и дорога. Кто пришел на смену — Карл III. А не он ли в 2014 году оскорблял нашего президента? С Гитлером сравнивал. Это вот те, которые зиговали! Они нашего президента смеют вообще…" — сказал Долгов.

Напомним, после смерти Елизаветы II престол автоматически унаследовал принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III. Позднее стали известны последние слова королевы перед смертью.