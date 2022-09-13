"Сдохла тварь – туда ей и дорога": в россии оскорбили покойную королеву Елизавету II (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российское ТВ пробило очередное дно
Пока весь мир оплакивает смерть королевы Великобритании Елизаветы II, на российском ТВ решили оскорбить покойного монарха.
Примечательно, что это сделали на спортивном телеканале Матч ТВ в прямом эфире передачи "Есть тема!". Медиаменеджер Константин Долгов не стеснялся в выражениях. К слову, никто в студии даже не думал остановить Долгова.
"Британская монархия убила, замучила, продала в рабство сотни миллионов людей по всей планете. И попытки некоторых граждан делать из этой бабки (Елизаветы II) божьего одуванчика – это, знаете, такое очковтирательство, попытка держать нас всех, извините, за ло**в. Так не будет. Сдохла тварь – туда ей и дорога. Кто пришел на смену — Карл III. А не он ли в 2014 году оскорблял нашего президента? С Гитлером сравнивал. Это вот те, которые зиговали! Они нашего президента смеют вообще…" — сказал Долгов.
Напомним, после смерти Елизаветы II престол автоматически унаследовал принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III. Позднее стали известны последние слова королевы перед смертью.