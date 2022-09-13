Російське ТБ пробило чергове дно

Поки весь світ оплакує смерть королеви Великоъ Британії Єлизавети II, на російському ТБ вирішили образити покійного монарха.

Примітно, що це зробили на спортивному телеканалі "Матч ТБ" у прямому ефірі передачі "Є тема!". Медіаменеджер Костянтин Долгов не соромився у висловлюваннях. До речі, ніхто в студії навіть не думав зупинити Долгова.

"Британська монархія вбила, замучила, продала у рабство сотні мільйонів людей по всій планеті. І спроби деяких громадян робити з цієї бабки (Єлизавети II) божу кульбабу – це, знаєте, таке окозамилювання, спроба тримати нас усіх, вибачте, за ло**в. Так не буде. Здохла тварюка – туди їй і дорога. Хто прийшов на зміну – Карл III. А чи не він у 2014 році ображав нашого президента? Із Гітлером порівнював. Це ось ті, що зигували! Вони нашого президента сміють взагалі…" — сказав Долгов.

Нагадаємо, після смерті Єлизавети II престол автоматично успадкував принц Карл (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III. Пізніше стали відомі останні слова королеви перед смертю.