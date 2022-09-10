Скандал у королівській родині: принц Гаррі попрощався з бабусею Єлизаветою ІІ без дружини

Водночас діти Гаррі та Меган нарешті отримали титули принца та принцеси

У Великій Британії триває прощання з королевою Єлизаветою ІІ, якої не стало 8 вересня, але у королівській родині уже трапився перший скандал з цього приводу. Король Карл ІІІ (донедавна принц Чарльз) не дозволив своєму молодшому синові, принцу Гаррі взяти на прощання із бабусею до замку Балморал дружину Меган Маркл.

Як повідомляє видання The Sun, Гаррі прибув до Шотландії один. Він приїхав останнім з усієї королівської родини і покинув замок першим. Джерело видання повідомило, що перед поїздкою батько по телефону сказав принцу, що присутність його дружини біля ліжка королеви буде "неправильною і недоречною". Попри те, що Гаррі та Меган ще до смерті Єлизавети ІІ прибули до Великої Британії із США, де мешкають, зустріч із нею не була запланована у програмі їхнього європейського візиту.

Відомо також, що у Балморалі не була присутньою і дружина спадкового принца Вільяма. Як повідомляла преса, Кейт Мідлтон залишилась у Лондоні, щоби доглядати за трьома їхніми дітьми. Принци Джордж та Луї, а також принцеса Шарлотта саме повернулись до шкільних занять і для них важливою була присутність матері поряд.

Разом з тим, після смерті королеви і перестановки черги престолонаслідування діти Гаррі та Меган отримали королівські титули. Відтепер Арчі та Лілібет Манутбеттен-Віндзори отримали офіційне право називатись принцом та принцесою. Раніше Маркл звинувачувала королівську родину в тому, що її дітям відмовили у титулах через те, що вони є представниками змішаної раси (сама герцогиня – мулатка). Але пізніше у Букінгемському палаці пояснили, що, згідно з правилами, діти Гаррі займають своє місце у черзі престолонаслідування, але не отримують титулів від народження, адже доводяться королеві правнуками, що вважається занадто далеким ступенем спорідненості для дітей непрямого спадкоємця. Наразі Арчі, який тепер є онуком короля, у черзі стоїть шостим – одразу за своїм батьком, а за ним розташувалась Лілібет, вона сьома.

Як повідомляв "Телеграф", похорон королеви Єлизавети ІІ має відбутись наступної неділі, 18 вересня. Тоді як Карла ІІІ повинні офіційно проголосити королем уже сьогодні – 10 вересня. Цю церемонію через кілька накладок для нього проведуть з історичною затримкою.