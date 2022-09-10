Скандал в королевской семье: принц Гарри попрощался с бабушкой Елизаветой II без супруги

В то же время дети Гарри и Меган получили титулы принца и принцессы

В Великобритании продолжается прощание с королевой Елизаветой II, которой не стало 8 сентября, но в королевской семье уже произошел первый скандал по этому поводу. Король Карл III (до недавнего времени принц Чарльз) не разрешил своему младшему сыну, принцу Гарри взять на прощание с бабушкой в замок Балморал жену Меган Маркл.

Как сообщает издание The Sun, Гарри прибыл в Шотландию один. Он приехал последним из всей королевской семьи и покинул замок первым. Источник издания сообщил, что перед поездкой отец по телефону сказал принцу, что присутствие его жены у кровати королевы будет "неправильным и неуместным". Несмотря на то, что Гарри и Меган еще до смерти Елизаветы II прибыли в Великобританию из США, где проживают, встреча с ней не была запланирована в программе их европейского визита.

Известно также, что в Балморале не присутствовала и жена наследного принца Уильяма. Как сообщала пресса, Кейт Миддлтон осталась в Лондоне, чтобы ухаживать за тремя их детьми. Принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта как раз вернулись к школьным занятиям и для них важно было присутствие матери рядом.

Вместе с тем, после смерти королевы и перестановки очереди престолонаследия дети Гарри и Меган получили королевские титулы. Теперь Арчи и Лилибет Манутбеттен-Виндзоры получили официальное право называться принцем и принцессой. Ранее Маркл обвиняла королевскую семью в том, что ее детям отказали в титулах из-за того, что они являются представителями смешанной расы (самая герцогиня – мулатка). Но позже в Букингемском дворце объяснили, что, согласно правилам, дети Гарри занимают свое место в очереди престолонаследия, но не получают титулов от рождения, ведь приходятся королеве правнуками, что считается слишком далекой степенью родства для детей непрямого наследника. В данный момент Арчи, который теперь внук короля, в очереди стоит шестым — сразу за своим отцом, а за ним расположилась Лилибет, она седьмая.

Как сообщал "Телеграф", похороны королевы Елизаветы II должны состояться в следующее воскресенье, 18 сентября. В то время как Карла III должны официально провозгласить королем уже сегодня – 10 сентября. Эту церемонию из-за нескольких накладок для него проведут с исторической задержкой.