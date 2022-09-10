Карла III офіційно проголошено королем Великої Британії

Захід проходить на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці

Після смерті Королеви Великої Британії Єлизавети II, її престол автоматично успадкував принц Карл (Чарльз Філіпп Артур Джордж) ІІІ. Рада престолонаслідування офіційно проголосила старшого сина Єлизавети II монархом у суботу, 10 вересня, у Лондоні.

Як пише видання BBC, урочиста церемонія відбувається в Сент-Джеймському палаці, де приспустили прапори на знак жалоби за покійною королевою. Підняти їх планують одразу після Ради престолонаслідування, яку вперше транслюватиме телебачення.

На заході присутня Камілла, дружина Чарльза, котра наразі має титул королеви-консорта, а також син новоспеченого короля Вільям. Після смерті Єлизавети він став новим принцом Уельським.

Також зазначається, що Карл ІІІ повинен зробити особисту заяву щодо смерті королеви, а також дати присягу щодо збереження церкви Шотландії, адже в цій країні існує розподіл влади між церквою та державою.

Варто додати, що 73-річний Чарльз автоматично став монархом після того, як королева Єлизавета відійшла у вічність цього четверга. Водночас сьогоднішній захід вважають конституційною формальністю задля визнання його суверенітету. Як правило, відповідні церемонії проходять упродовж 24 годин після смерті суверена, проте їх організація унеможливлювалася через пізнє оголошення про те, що королеви не стало

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