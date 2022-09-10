Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Мероприятие проходит на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце

После смерти Королевы Великобритании Елизаветы II ее престол автоматически унаследовал принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III. Совет престолонаследия официально провозгласил старшего сына Елизаветы II монархом в субботу, 10 сентября, в Лондоне.

Как пишет издание BBC, торжественная церемония проходит в Сент-Джеймском дворце, где приспустили флаги в знак траура по покойной королеве. Поднять их планируют сразу после Совета престолонаследия, которое впервые будет транслировать телевидение.

На мероприятии присутствует Камилла, жена Чарльза, ныне титул королевы-консорта, а также сын новоиспеченного короля Уильям. После смерти Елизаветы он стал новым Уэльским принцем.

Также отмечается, что Карл III должен сделать личное заявление о смерти королевы, а также дать присягу по сохранению церкви Шотландии, ведь в этой стране существует распределение власти между церковью и государством.

Стоит добавить, что 73-летний Чарльз автоматически стал монархом после того, как королева Елизавета ушла в вечность в этот четверг. В то же время сегодняшнюю меру считают конституционной формальностью для признания его суверенитета. Как правило, соответствующие церемонии проходят в течение 24 часов после смерти суверена, однако их организация исключалась из-за позднего объявления о том, что королевы не стало

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