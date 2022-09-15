Через похорон Єлизавети II спалахнув скандал: задіяні лідери багатьох країн

Померлу монархиню планують поховати 19 вересня — до цього всі бажаючі повинні встигнути віддати їй данину пам’яті

Великобританія продовжує журитися після смерті королеви Єлизавети II. Зараз її тіло знаходиться у Вестмінстерському палаці, де протягом чотирьох днів проходитиме офіційне прощання для всіх бажаючих. Похорон же запланований на 18 вересня, і вже на цей захід мають прибути виключно високопосадовці та політики.

Саме через останні, як повідомляє Politico, у Лондоні зараз і спалахує скандал. Все тому, що в МЗС Британії не дозволяють навіть лідерам інших держав використовувати особистий транспорт для прибуття до місця похорону королеви. Натомість політикам пропонують скористатися послугами комфортабельних автобусів, які вже надані урядом країни.

При цьому, як змогли дізнатися журналісти, президент США Джо Байден все ж таки прибуде на церемонію прощання в особистому броньованому лімузині. Частина дипломатів відверто незадоволена тим, що англійці роблять винятки для "обраних". При цьому інформацію про наявність дозволу для деяких політиків добиратися до місця похорону Єлизавети II на особистому транспорті вже офіційно підтверджено.

Основною причиною скандалу є те, що в МЗС Великобританії не пояснили, за яких умов високопосадовцям буде дозволено не їхати в загальному автобусі. Зараз багато послів звертаються з проханнями дозволити лідерам їхніх країн теж стати "винятком", але результат не виправдовує витрачених зусиль.

"Наш президент із задоволенням поїде автобусом, якщо йому так скажуть, але йому за 80, тому, якщо є спосіб уникнути цього, ми спробуємо", — зазначає дипломат однієї з країн.

Нагадаємо, що королеви Єлизавети ІІ не стало 8 вересня. Після неї на трон Великої Британії зійшов її старший син Чарльз, який відразу змінив офіційне ім’я на Карл (Чарльз) III. Які проблеми є з транскрипцією імені нового монарха іншими мовами, уважно досліджував "Телеграф".