В Британии прощаются с Елизаветой II. Текстовая онлайн-трансляция

Весь мир следит за грандиозной похоронной процессией королевы, ставшей одним из символов прошлого века.

В Великобритании проходят похороны королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября. Сначала процессия отправится в Вестминстерское аббатство, где состоится богослужение, а затем в Виндзорский замок, где церковная служба пройдет в узком кругу и завершится погребением. Хронология церемониальных мероприятий 19 сентября распланирована до минут, ознакомиться с программой прощания с королевой можно по этой ссылке. Видео онлайн-трансляция похорон Ее Величества королевы Елизаветы II доступна ЗДЕСЬ.

Рассказываем, что происходит в Лондоне в эти минуты и как чтят память монарха:

12:53 — гроб королевы доставили в Вестминстерское аббатство. Сейчас гроб переносят из кареты внутрь для службы. Оказавшись в грандиозном здании, гроб пронесут через храм и поставят на платформу перед главным алтарем. Процессию за гробом возглавляли король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

12:20 (по Киеву) — в Вестминтерском аббатстве на церемонию уже прибыли лидеры государств, высокопоставленные британские политики и бывшие премьер-министры. Среди присутствующих – президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент США Джо Байден в Вестминстерском аббатстве

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в резиденции Балморал в Шотландии. Она вошла в историю как самый долгоправящий монарх Европы, Елизавета возглавляла страну 70 лет. После нее на трон Великобритании сошел ее старший сын Чарльз, сразу сменивший официальное имя на Карл (Чарльз) III.