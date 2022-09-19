Байден сделал жесткое и неприятное для Китая заявление

Официально США сохраняют "стратегическую неопределенность" по вопросу помощи Тайваню, но не в этот раз

Президент США Джо Байден объявил, что американские войска готовы защищать Тайвань в случае "беспрецендентного нападения" Китая.

Соответствующее заявление Байден сделал в интервью американской телекомпании CBS, которое транслировалось в воскресенье. На уточняющий вопрос корреспондента "программы 60 минут", означает ли это, что американские военные будут принимать непосредственное участие в защите Тайваня в случае вторжения Китая, Байден ответил: "Да, если это будет беспрецедентное нападение".

Президент США вышел за пределы своей ранее заявленной политики по этому вопросу. Официально страна сохраняет "стратегическую неопределенность" относительно того, будет ли армия участвовать в защите Тайваня. На этот раз заявление было четким и уверенным. Байден не согласен с политикой Китая в отношении самоуправляющегося острова.

"Введение американских войск в действиях по защите Тайваня является обязательством, которое мы взяли на себя." – комментирует президент Соединенных Штатов.

В свою очередь Китай выразил "сильное недовольство и противодействие" комментариям Байдена, заявив, что не позволит никаким внешним силам вмешиваться в их "внутренние дела".

Добавляется, что интервью CBS с Байденом было записано на прошлой неделе. Сегодня президент США находится в Великобритании на похоронах королевы Елизаветы II. "Телеграф" рассказывает, что происходит в Лондоне в эти минуты и как чтят память монарха.