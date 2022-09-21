В москве во время задержания умерла протестующая против мобилизации - журналист (видео)

В россии проходят протесты против мобилизации

В центре Москвы во время протестов против объявления мобилизации в россии погибла девушка.

Как сообщил в своем твиттер оппозиционный журналист Александр Сотник, ее смерть наступила вследствие действий силовиков, которые пытались эти протесты разогнать.

Каких-либо деталей инцидента он не сообщил, однако прикрепил видео, на котором видно бессознательное тело девушки в окружении людей в форме. На кадрах видно, что после неудачных попыток привести ее в чувство, тело просто взяли за руки и ноги и унесли прочь.

Как сообщалось ранее, утром 21 сентября российский диктатор владимир путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране.

Позже российский министр обороны сергей шойгу сообщил, что планируется набрать около 300 тысяч человек из числа тех, кто уже отслужил и имеет боевой опыт. Однако в указе путина конкретных требований к тому, кого набирать на войну не нашли.

Примечательно, что сразу же после этого россияне начали массово искать способы уехать за границу и моментально раскупили все билеты в соседние страны.