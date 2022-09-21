"путина в окопы": в россии силовики без проблем разгоняют малочисленные митинги против мобилизации (видео)

Российские силовики жестко разгоняют митингующих

В среду, 21 сентября, после заявления президента рф владимира путина о частичной мобилизации по всей россии вспыхнули протесты.

Российское молодежное демократическое движение "Весна" в Twitter делится кадрами с митингов по всей стране. Протесты сопровождаются традиционными задержаниями людей, при этом россияне не оказывают сопротивление полиции.

Российские митинги против мобилизации начались на востоке страны и уже дошли до центральной и западной части рф. При этом даже в больших городах, Москве и Санкт-Петербурге, нельзя сказать о массовом характере акций. "Медуза" сообщает о сотнях участвующих и сотнях задержанных в этих городах. В других регионах россии протестующих на порядок меньше.

Добавим, российские силовики жестко задерживают протестующих, которые не отбивают друг друга из лап "правоохранителей".

Отбивать митингующих удается крайне редко.

Одним из лозунгов протестующих стала фраза: "путина в окопы".

Напомним, антивоенные митинги в рф проходят под лозунгом "Нет могилизации". Это стало ответом на решение путинских генералов мобилизировать 300 тысяч человек. путин назвал мобилизацию "частичной", однако это совсем не так. В тексте указа президента рф нет никаких ограничений. Добавим, что российские мужчины начали массово искать способы покинуть страну.