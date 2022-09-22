Повестки и массовые задержания: чем закончились протесты против мобилизации в рф (фото)

Право на участие в мирных митингах в россии, кажется, умерло за ненадобностью

Абсолютным провалом закончились вечерние протесты российских граждан против частичной мобилизации на войну в Украине, объявленной накануне диктатором владимиром путиным. Нежелающие умирать "за царя" собирались на центральных площадях своих городов, однако несогласных с политикой Кремля было слишком мало, чтобы противостоять массовости силовиков, приехавших задушить попытки восстания народа на корню.

По информации Telegram-канала "ОВД-Инфо", на территории 38 разных городов рф было задержано минимум 1386 человек. Интересно, что приблизительно 51% из них — женщины, что является наибольшим показателем среди арестованных участников митингов в россии за все время.

Пока что сообщается, что было заведено всего одно уголовное дело — против протестующего из Екатеринбурга. Во всех других населенных пунктах людей просто разгоняли с акций, скручивали на месте и дружно паковали в автозаки.

Оцепление из силовиков в одном из городов россии

В Санкт-Петербурге, к примеру, силовики не гнушались применять силу и даже дубинки, колотя задержанных для меньшего сопротивления. К слову, в некоторых городах были случаи задержания женщин с детьми, которые даже не были участниками массовых собраний, а просто проходили мимо.

В некоторых случаях на одного протестующего приходилось сразу четыре полицейских

Силу применяли почти всегда

Апофеозом происходящего стало то, что некоторым арестантам по итогу были вручены повестки в военкомат. То есть произошло ровным счетом то, против чего люди и выходили протестовать. Пока подобные случаи были зарегистрированы в разных районах Москвы — Восточном Измайлово, Альтуфьево, Текстильщиках, Соколиной Горе и Люблино.

Задержанные получили повестки в армию

Собираются ли в таких условиях россияне продолжать протесты, неизвестно. Впрочем, количество недовольных все равно кажется мизерным, если учитывать размеры страны и количество ее граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время митинга в Москве силовиками могла быть убита одна из протестующих. По крайней мере, сообщалось о бессознательном состоянии задержанной, тело которой по итогу было забрано полицейскими.