Шантаж или путинская логика: применит ли россия ядерное оружие

Рискнет ли Кремль нанести ядерный удар по Украине, "Телеграфу" рассказали эксперты

Путинское размахивание ядерной дубинкой, безрассудные действия россиян на Запорожской АЭС ведут мир к ядерной катастрофе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Пока, несмотря на то, что США предупредили российское руководство о "катастрофических последствиях", ядерный шантаж не прекращается. "Телеграф" обсудил с экспертами – рискнет ли Кремль поставить мир на грань уничтожения, начав атаковать Украину с применением ядерных зарядов.

У путина – своя логика

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает так:

"Ответ на вопрос, применит ли путин ядерное оружие, лежит в области или "да", или "нет". Рассчитывать вероятность в пропорциях 10 на 90 или 60 на 40 в данном случае бессмысленно. Понятно, что если путин решится на ядерный удар, то последствия этого кошмарного преступления могут быть совершенно непредсказуемыми для него лично".

Любого другого человека это бы остановило, отмечает эксперт. Но у путина – своя логика.

"Его предупреждали не ставить ультиматум НАТО в конце прошлого года, потому что его "пошлют". Его "послали", но ультиматум он всё же поставил. Были предупреждения не лезть в Украину, потому что будут тяжелые издержки. Он полез в Украину и получил тяжелейшие издержки. Были предупреждения не объявлять мобилизацию, потому что россия к ней не готова. Мобилизация была объявлена, и россия, конечно, оказалась к ней не готова", – отмечает эксперт.

То есть, продолжает Денис Попович, всякий раз путин поступал по-своему – и получал ровно то, о чем его предупреждали.

"И если такая логика сидит у него в голове насчет применения ядерного оружия, то я бы относился к этой мрачной перспективе вполне серьезно, – предупреждает эксперт. – Хотя, конечно же, это очень страшные слова".

Кремль разыгрывает последний аргумент

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов напоминает, что россия проиграла попытку государственного переворота в Украине "за три дня". Затем рф проиграла маневровую войну в марте. Сейчас агрессор проигрывает позиционную войну.

"И потому Кремль начинает разыгрывать последний аргумент – применение ядерного оружия, – считает эксперт. – Это оружие всегда рассматривалось как средство сдерживания, но сегодняшние угрозы российских руководителей действительно не блеф, в нынешней ситуации они могут принять и такое роковое решение. По всей видимости, согласно их расчетам, после этого Запад и Украина согласятся на переговоры и подпишут какие-либо соглашения с частичным выполнением российских политических и территориальных требований".

Однако даже в случае временного замораживания боевых действий россия только проигрывает от применения неконвенционного оружия, уверен Игорь Попов. О недопустимости его использования уже публично заявлял Китай, отмечает он. Поэтому в случае ядерной эскалации от любой торговли с рф откажутся уже не только страны Запада, но и относительно нейтральные государства Азии и Южной Америки. Изоляция и блокада довольно быстро приведут к краху российской экономики и социальным потрясениям, прогнозирует эксперт.

"Владимир Зеленский уже заявил, что россия не имеет права владеть ядерным оружием. В случае его применения, мы можем ожидать фактически консенсус ведущих государств мира по изъятию ядерного арсенала рф. Даже сами сегодняшние угрозы являются основанием для усиления международного давления для установления контроля над российскими ядерными зарядами", – считает Игорь Попов.

Ядерная катастрофа, акцентирует эксперт, станет основанием и для введения других санкций – таких как признание россии страной-спонсором терроризма или формирования международного трибунала для наказания российских руководителей.

"Нынешняя эскалация может закончиться и римейком Карибского кризиса, – предполагает Игорь Попов. – Тогда после создания реальной угрозы обмена ядерными ударами СССР и США пошли на уступки, причем не все эти уступки были публичными. Так, СССР вывел ракеты с территории Кубы, а США – в течение нескольких месяцев вывезли свои наступательные средства из Турции".

Применять ядерное оружие Кремль боится, а из шантажа выжал максимум

По мнению политолога, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, ядерный шантаж путина уже пошел на спад.

"Кремль выжал из темы максимум, напугав самых пугливых. Мы видим, что канцлер ФРГ Шольц резко включил заднюю передачу – и опять остановил передачу танков Украине. Но Киев оставил эти угрозы без внимания, а Вашингтон по своим неофициальным каналам передал Москве серьезное предупреждение", – рассказывает эксперт.

Кирилл Сазонов полагает, что свое мнение по этому поводу высказали путину также Китай и Индия.

"После чего жесткая ядерная риторика сохранилась только у второстепенных одиозных персонажей российской политики и у бывшего президента рф Медведева, который уже прославился неадекватными заявлениями при полном отсутствии реального влияния. Применять ядерное оружие Кремль боится, а из шантажа выжал уже максимум. Всё, эту станцию проехали, двигаемся дальше", – констатирует политолог.