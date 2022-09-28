Ядерные угрозы путина: США усилили слежку за россией, однако есть одно "но"

Запад следит за действиями кремля в воздухе, космосе и даже в киберпространстве

Разведка Соединенных Штатов Америки совместно с союзниками стала внимательнее следить за россией и ее подразделениями, чтобы оперативно выявить любые свидетельства того, что владимир путин отдал приказ о применении оружия массового поражения. В то же время высока вероятность того, что, если кремль все же решится на применение "ядерки" против Украины, западная разведка может не узнать об этом заранее.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в нынешних и бывших кругах среди американских чиновников, любые признаки того, что президент страны-агрессора все же решился совершить непоправимый шаг и применить ядерное оружие, чтобы удовлетворить свои требования, могут стать известны слишком поздно. Учитывая это, источники предупреждают, что подавляющее большинство самолетов совместно с обычными ракетами и ракетными установками могут также доставлять меньшее тактическое ядерное оружие. Именно она в отличие от стратегического вооружения типа межконтинентальных баллистических ракет, подающих сигналы, когда их подразделения приведены в боевую готовность или собраны на учениях, может быть предназначена и для целенаправленного использования в боях с украинскими вооруженными силами.

Согласно предварительным предположениям, при условии, что владимир путин или его приспешники будут целью скрыть решение о применении оружия массового поражения, чтобы мировое сообщество не узнало об этом раньше, США все же не будут иметь стопроцентных сведений о том, что российская армия заменит обычное боевое оружие на атомные боеприпасы.

"Мы наблюдаем за этим более внимательно", — заявил один из американских чиновников, у которого есть доступ к разведывательным данным по ядерным российским силам и стратегии кремля.

Также отмечается, что в последнее время разведка США и союзники привлекли дополнительные усилия в воздухе, космосе, а также в киберпространстве, чтобы осуществлять анализ действий российских подразделений, которые все же могут получить ядерное оружие, на местах.

Кроме того, одной из зон усиленного внимания, расположенного за пределами Украины, является российский анклав Калининград, зажатый между Польшей и Литвой, где москва установила системы вооружения двойного назначения, а также гиперзвуковые ракеты. В последние годы России удалось усовершенствовать свои ракетные базы в Калининграде, поэтому именно это провоцирует возникновение опасений относительно вероятного наращивания ядерного потенциала на этом отрезке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Штаты совместно с другими западными странами готовятся к вероятному применению путинного оружия массового поражения.

Также следует напомнить, что российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский прокомментировал возможность применения россией "ядерки" против Украины, назвав три причины, учитывая которые кремль все же не решится на этот непоправимый шаг.