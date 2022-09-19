Ядерная угроза для Украины: в США рассказали, как готовятся к ответу россиянам

Ситуацию вокруг ЗАЭС в США также считают опасной и подчеркивают, что контролировать станцию должна Украина

Угроза применения российскими властями ядерного оружия в войне против Украины никуда не исчезала, несмотря на все возражения верхушки кремля. Это показало и пренебрежение ситуацией по безопасности на Запорожской АЭС, по которой россияне наносили удары. Именно поэтому США не прекращает обсуждений с другими западными странами по поводу реакции на вероятное применение "ядерки".

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. Она назвала какие-либо разговоры об использовании атомного оружия безответственными и добавила, опираясь на слова президента Джо Байдена, что в ядерной войне невозможно победить.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет совершенно недопустимо и вызовет серьезные последствия", — отметила Бриджит Бринк.

Посол США в Украине добавила, что американская сторона вместе с другими западными политиками обсуждает реакцию на возможный ядерный удар. А на вопрос, имеет ли Америка план на такой случай, Бринк ответила следующее: "Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы совершить ответ на те действия, которые были бы совершенно неприемлемы. И президент об этом очень четко сообщил".

При этом она добавила, что ситуация на Запорожской АЭС также очень опасна. Поэтому США поддерживают требование Украины относительно создания вокруг атомного объекта демилитаризованной зоны, а также возвращения полного контроля над станцией украинской стороне.

"Мы сотрудничаем с МАГАТЭ и международными партнерами в поддержку этой цели, потому что ситуация опасна", — резюмировала Бриджит Бринк.

Напомним, что США пообещали Украине оружие для прикрытия неба над ТЭС и ТЭЦ Украины — "Телеграф" выяснил, о чем идет речь. Добавим, что это вооружение войдет в новый пакет помощи от США в размере 182 млн долларов.