США обещали оружие для прикрытия неба над ТЭС и ТЭЦ Украины – о чем речь

Украина получит несколько зенитно-ракетных комплексов, которые должны помочь закрыть небо над городами

Постоянные ракетные удары, которым несколько дней подвергается гражданская инфраструктура Кривого Рога, а ранее Харькова и других городов, сделали особенно актуальным вопрос противовоздушной обороны. В результате США пообещали передать Украине системы ПВО NASAMS.

Что это такое и чем они ценны для ВСУ, разбирался "Телеграф".

Для борьбы с крылатыми ракетами

Первоначально NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс норвежской армии, разработанный в начале 90-х годов, но после того как стало понятно, что комплекс может сбивать крылатые ракеты, им заинтересовались США.

В итоге к модернизации системы подключились американские фирмы и за последующие годы были разработаны три модификации системы, последняя из которых, NASAMS-3, была принята на вооружение в 2019 году.

В зависимости от модификации и ракеты, система NASAMS может сбивать вражеские ракеты на дальности от 20 до 180 км (ракеты AIM-120D), высоте до 21 км, с примерно 85% вероятностью попадания в цель, со скоростью последней до 1000 метров в секунду (3600 км/ч).

Такие характеристики должны позволить ВСУ закрыть небо для гиперзвуковой российской ракеты "Оникс", которую из-за скорости в 3500 км украинские системы ПВО перехватить не в состоянии.

Украина усиливает систему ПВО

Два комплекса ПВО NASAMS, которые получит Украина, будут лишь частью из их общего числа в 8 единиц, которые будут переданы ВСУ, правда случится это примерно через 2 месяца, поскольку сперва их нужно произвести. За это правительство США уже заплатило 182 миллиона долларов.

Также в Украину ожидается поставка двух ЗРК IRIS-T SL из Германии, способные обеспечить защиту от воздушных атак на 360 градусов и могущие поражать цели на высоте до 20 км и дальности 40 км.