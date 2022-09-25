США закрывают небо Украины: Зеленский сообщил о получении важного оружия

Президент Украины сообщил о получении важного оружия от США

Украина получила от США комплексы противовоздушной обороны NASAMS, однако этого не хватит, чтобы закрыть всю гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News наша страна получила очень важные для защиты от воздушных угроз комплексы ПВО.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято. И благодаря Конгрессу США мы получили NASAMS", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что их все равно будет недостаточно для того, чтобы обеспечить абсолютную безопасность инфраструктурным объектам, а также домам простых украинцев.

Зеленский отметил, что без этого Украина не сможет обеспечить безопасное возвращение своих граждан домой и обеспечение рабочих мест. Это, по его словам, могло бы уменьшить нагрузку на бюджет США, которые выделяют ежемесячно 1,5 млрд долларов на поддержку бюджета Украины.

После выхода этого интервью информацию о получении ЗРК косвенно подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, который обнародовал фото NASAMS, хоть и не стал его подписывать

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое системы ПВО NASAMS и как именно они смогут усилить противовоздушную защиту Украины.