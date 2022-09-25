США закривають небо України: Зеленський повідомив про отримання важливої зброї

Президент України повідомив про отримання важливої зброї від США

Україна отримала від США комплекси протиповітряної оборони NASAMS, проте цього не вистачить, щоби закрити всю громадянську інфраструктуру нашої країни.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News, наша країна отримала дуже важливі для захисту від повітряних загроз комплекси ППО.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято. І завдяки Конгресу США ми отримали NASAMS", — сказав він.

При цьому він наголосив, що їх все одно буде недостатньо для того, щоб забезпечити абсолютну безпеку інфраструктурним об’єктам, а також будинкам пересічних українців.

Зеленський зазначив, що без цього Україна не зможе забезпечити безпечне повернення своїх громадян додому та забезпечення робочих місць. А це, за його словами, могло б зменшити навантаження на бюджет США, які виділяють щомісяця 1,5 млрд доларів на підтримку бюджету України.

Після виходу цього інтерв'ю інформацію про отримання ЗРК опосередковано підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який оприлюднив фото NASAMS, хоч і не підписував його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке системи ППО NASAMS і як саме вони зможуть посилити протиповітряний захист України.