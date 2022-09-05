ЗРК IRIS-T SL – защитят ли немецкие системы ПВО украинское небо на 100%

Новейшая система ПВО имеет одну особенность, которая позволяет успешнее перехватывать вражеские ракеты и самолеты

Хотя воздушная опасность в сравнении с первыми месяцами войны, заметно упала, Украина по-прежнему страдает от ракетных и авиаударов оккупантов. По словам начальника Киевской городской военной администрации, генерал-майора Николая Жирнова, удается сбивать не более 70% запускаемых ракет.

Уже осенью этот показатель может вырасти благодаря поставке систем ПВО IRIS-T SL, о чем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Телеграмм-канале.

О передаче Украине данной системы немецкий канцлер Олаф Шольц заявил еще в июне, подчеркнув, что это самая современная система ПВО Германии она сможет защитить целый крупный город.

В чем же уникальность данной системы вооружения — в этом разбирался "Телеграф".

От авиационной ракеты в ЗРК

Свое начало система IRIS-T SL берет с 90-х годов, когда Германия решила разработать собственную ракету для самолетов системы "воздух-воздух". В 2005 году первые ракеты были приняты на вооружение под названием IRIS-T.

Созданные ракеты были признаны настолько удачными, что уже в 2007 году началась разработка наземного варианта комплекса IRIS-T, основное внимание уделили новому двигателю и системе управления. Работы над ракетой и ее испытания заняли 8 лет, пока в 2015 году новая система IRIS-T SL не была принята на вооружение ФРГ.

В чем уникальность IRIS-T SL?

В сравнении со своим прототипом IRIS-T оснащена увеличенным твердотопливным двигателем, каналом передачи данных и носовым обтекателем для уменьшения лобового сопротивления, то есть имеет более высокую скорость и дальность полета.

Ракета IRIS-T SL имеет осколочную боеголовку, способную обеспечить защиту от воздушных атак на 360 градусов и может поражать цели на высоте до 20 км и дальности 40 км. Поэтому комплекс относится к системам малой дальности и может сбивать цель не дальше чем в 40 км от ее конечной цели.

Системы Ирис имеют разные модификации

Достигается отслеживание цели благодаря системе управления ракеты, оснащенной технологией глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной системы (INS) для автономной навигации.

Именно автономная навигация делает в теории, ракету IRIS-T SL такой совершенной. Встроенный радиочастотный канал передачи данных позволяет корректировать полет ракеты к цели, а высокоточная пассивная инфракрасная ГСН обеспечивает наведение ракеты, повышенную устойчивость к средствам противодействия и высокую точность поражения цели.

Проще говоря, радар ПВО не только позволяет отследить траекторию вражеской ракеты, но и корректировать ракету IRIS-T SL, если вражеская цель изменит траекторию, то же самое можно будет сделать и для IRIS-T SL, передав ей новые данные.

Это умение, в теории, делает ракеты IRIS-T SL высокоточным инструментом для уничтожения вражеских ракет.

Тем не менее и имеющейся техникой ВСУ достигают высоких результатов, например, сбив все 5 ракет "Калибр", выпущенных оккупантами по Украине в одной из атак.