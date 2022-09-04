Есть причины: генерал объяснил, почему украинская ПВО не может сбить все ракеты рф

К уровню надежности ПВО как в странах НАТО нашей стране еще нужно "дорасти"

Украинские военнослужащие, умело задействующие средства противовоздушной обороны в борьбе с российскими ракетами, прикладывают невероятные усилия для уничтожения большинства целей. К сожалению, пока нельзя сказать "всех", ведь общее количество уничтоженных снарядов, выпускаемых по Украине, колеблется от 50 до 70%. По словам начальника Киевской городской военной администрации, генерал-майора Николая Жирнова, для этого есть несколько причин, среди которых — и не лучшая техника, в основном состоящая из советских разработок.

Об этом военнослужащий рассказал в интервью изданию АрміяInform, передает "Телеграф". Он подчеркнул, что благодаря отличной и слаженной работе ВСУ большинство российских атак либо являются провальными, либо сразу же получают мощную "ответку".

Однако пока противник имеет авиацию и запас ракет, до тех пор Украина будет в опасности. При этом наши защитники делают все возможное, чтобы "закрывать небо" над мирными жителями. При этом используются средства ПВО как в авиации, так и в зенитных ракетных подразделениях. Но даже всех усилий недостаточно, дабы довести количество сбитых российских ракет до 100%.

"Это связано с объективными причинами — недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном — это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", — отметил Николай Жирнов.

При этом он подчеркнул, что украинские военнослужащие делают все возможное, дабы минимизировать ущерб от российских атак на Украину.

Отметим, что средства противовоздушной обороны ВСУ все же получают от Запада, пусть и не в заоблачном количестве. Совсем недавно таким "подарком" отметилась Испания, ранее не планировавшая давать Украине оружие.

Также "Телеграф" рассказывал, что может войти в новый пакет вооружения от США, анонсированный на День независимости Украины.