Укр

Зеленский отметил исключительную работу украинской ПВО и рассказал о ситуации на фронте (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ПВО Украины
ПВО Украины

На фронте продолжаются тяжелые бои

Украинские подразделения противовоздушной обороны на востоке нашей страны за день смогли сбить российский вертолет, три беспилотника и пять крылатых ракет "Калибр", на что обратил внимание президент Владимир Зеленский.

В своем традиционном видеообращении, он отметил, что такие результаты значат спасенные жизни граждан нашей страны, а также возможность для них не бояться.

"Мы сделаем все, чтобы Украина могла полностью обезопасить свое небо от российских ракет и авиации. Это один из фундаментальных вопросов для нашего государства", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил страны-партнеры за то, что помогают Украине обеспечивать защиту от российского террора и тем самым беречь жизни украинцев.

Тем не менее он отметил, что тяжелые боевые действия продолжаются на разных направлениях, включая Харьковскую область, Донбасс и южные области.

Как сообщалось ранее, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что из-за ужасной логистики российские войска в Украине находятся в истощенном состоянии, а потому он не исключил, что ВСУ смогут выйти на границы 23 февраля уже к концу 2022 года.

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#Ракеты #Владимир Зеленский #ВСУ