У россиян нет сил: американский генерал дал оптимистичный прогноз по контрнаступлению Украины

Генерал обратил внимание на то, что российские войска истощены

Украинские защитники вполне способны выйти на границы 23 февраля еще до конца 2022 года, если продолжат получать поддержку от стран Запада.

Об этом сообщил в интервью сайту "Хартыя 97" американский генерал-лейтенант в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес.

По его словам, российские войска в Украине истощены по причине ужасной логистики, которая не позволяет им проводить какую-либо крупную наступательную операцию, а также не даст им уверено противостоять масштабному наступлению украинских сил, если их будет поддерживать Запад.

"Полагаю, что к концу этого года мы увидим, как российские силы будут полностью отброшены к линии 23 февраля", — сказал Ходжес.

Кроме того, он говорит, что если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что россияне за полгода вторжения со всем своим превосходством в военном потенциале смогли взять под свой контроль лишь "тонкую полоску", которая с каждым днем становится все меньше.

Также Ходжес не сомневается, что Украина вернет Крым посредством сочетания дипломатических и военных усилий, однако это, согласно его прогнозу, будет уже в следующем году.

Как сообщалось ранее, в последнее время в Крыму всё чаще слышны взрывы, а у президента Украины начали продумывать планы по эвакуации местных жителей, если деоккупация пойдет по "активному сценарию".

Тем временем в ГУР Минобороны предложили местным жителям предоставить украинским спецслужбам данные о местах пребывания оккупантов и коллаборантов.