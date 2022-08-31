Украина собирается эвакуировать крымчан перед боями: оккупанты ответили руганью

Гауляйтер Аксенов называет все заявления украинского правительства "дымовой завесой"

Активное продвижение украинских защитников на южном отрезке фронта заставило вышестоящие власти вновь поднять вопрос освобождения Крымского полуострова от российских захватчиков. Однако разработка плана по эвакуации местных жителей, о которой накануне заявили у президента Владимира Зеленского, не слишком понравилась оккупационным "властям" Крыма. Так, по мнению местного гауляйтера сергея аксенова, к подобным речам Украина обратилась из-за того, что в реальности дела на фронте у ВСУ идут плохо.

Об этом российский ставленник заявил в собственном Telegram-канале. Вполне вероятно, что прокремлевский чинуша находится в стадии отказа, не замечая контрнаступления украинской армии под Херсоном и регулярной "бавовны" в самом Крыму.

В стиле традиционной российской дипломатии аксенов не смог обойтись без ругательств, несмотря на занимаемый высокий пост.

"В Киеве сообщили, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма на время "активной деоккупации". Эвакуаторы хр*новы", — написал он в личном Telegram.

Все заявления команды Зеленского аксенов считает "дымовой завесой", за которой Киев якобы пытается скрыть реальное положение дел. Оно же, по мнению гауляйтера, заключается в серьезной экономической и военной катастрофе. аксенов убежден, что Украина действует точно так же, как россия: убеждает всех в своих победах, выдумывая происходящее и пытаясь задавить врага пропагандой.

При этом он намекнул на то, что ожидает бегства украинского правительства за границу — мол, и с польской границы у Зеленского будут заявлять, что все идет по плану, а ВСУ побеждают.

Интересно, что вместе с этим больше подтверждений имеют действия и заявления украинских властей, нежели крымского гауляйтера. Ярчайшими из них являются побег большинства российских ставленников, которые сейчас массово беспокоятся о сохранении собственных жизней. Так, первым сбежал гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов — его заметили в Воронеже, а вслед за ним на территории Крыма внезапно оказался предатель Украины из Запорожской области — Евгений Балицкий.