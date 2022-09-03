Трубач начал "ласковую украинизацию" Крыма

Во временно оккупированном Крыму, где в последнее время нередки "бавовны", в городе Ялте состоялось довольно необычное представление: музыкант Виктор Малиновский, которому власти долгое время запрещали выступать, таки добился положительного для себя решения и дал небольшой импровизированный концерт для местной публики.

Конечно, запреты – дело обычное для россии, но здесь более интересной деталью является песня, которую Малиновский решил исполнить вместе со своим знаменитым псом Мухтаром – послушайте ее на видео, которое пользователи приводят в Facebook.

В Крыму звучил "Смерека"

Конечно же, это знаменитая "Смерека", написанная Любомиром Якимом в 1969 году для ансамбля "Троїсті музики". Впоследствии песню перепевало в разных версиях большое количество исполнителей, а самой известной она стала в исполнении Николая Гнатюка.

Хитрый Малиновский, очевидно, решил специально исполнить знаменитую украинскую песню, чтобы выразить протест против произвола оккупационных властей.

Сама же сама публика с восторгом воспринимала хит – с улыбками, снимая музыкальный номер на камеры смартфонов. Некоторые при этом пританцовывали, а финальные ноты заглушили громкие аплодисменты.

Таким образом, в преддверии скорого прихода на остров ВСУ трубач начал "ласковую украинизацию" Ялты.

"Крым – это Украина. Надеюсь скоро там будет звучать и Красная калина, главное собаке нравится", — подписала ролик Людмила Чайка, выложившая его в соцсеть. И с ней нельзя не согласиться!

В то же время оккупационная власть, напуганная "хлопками", пытается в ужасе запретить все украинское. Так, несколько дней назад на полуострове мужчину арестовали за песню "Ой, у лузі червона калина", которую он слушал в собственном авто.