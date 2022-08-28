В Севастополе произошла "бавовна": оккупанты могли обстрелять себя сами

Очередная "бавовна" произошла на оккупированной территории

В воскресенье, 28 августа, на 186-й день полномасштабного вторжения рф в оккупированном россией Крыму были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм каналы, которые также опубликовали звуки взрывов. "Бавовна" произошла в Севастополе на мысе Фиолент, а также в Казачьей бухте.

"На крымском мысе Фиолент слышен взрыв, очевидцы сняли видео. Сейчас там слышна сирена. Также сообщают о "хлопках" в Казачьей бухте", — передает telegram-канал "Ньюсач/Двач".

Оккупационные "власти" заявили, что в небе над Севастополем с помощью систем ПВО якобы был сбит беспилотник.

Кроме того, местные паблики сообщают, что в районе мыса Фиолент россияне неудачно запустили собственную ракету. Речь идет о противокорабельной ракете "Оникс", которая может поражать и наземные цели. Сообщается, что российская ракета упала вблизи с местом запуска. Отметим, в момент запуска "Оникса" в Одесской области была воздушная тревога. Как только ракета упала, на Одесчине дали отбой тревоги.

Обновлено. Сообщается о сильном пожаре в Севастополе.

мыс Фиолент на карте Украины

Казачья бухта на карте Укрианы

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму мужчину арестовали за песню "Ой, у лузі червона калина".

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко озвучил судьбу Крыма.