В Севастополе произошла "бавовна": оккупанты могли обстрелять себя сами
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Очередная "бавовна" произошла на оккупированной территории
В воскресенье, 28 августа, на 186-й день полномасштабного вторжения рф в оккупированном россией Крыму были слышны взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм каналы, которые также опубликовали звуки взрывов. "Бавовна" произошла в Севастополе на мысе Фиолент, а также в Казачьей бухте.
"На крымском мысе Фиолент слышен взрыв, очевидцы сняли видео. Сейчас там слышна сирена. Также сообщают о "хлопках" в Казачьей бухте", — передает telegram-канал "Ньюсач/Двач".
Оккупационные "власти" заявили, что в небе над Севастополем с помощью систем ПВО якобы был сбит беспилотник.
Кроме того, местные паблики сообщают, что в районе мыса Фиолент россияне неудачно запустили собственную ракету. Речь идет о противокорабельной ракете "Оникс", которая может поражать и наземные цели. Сообщается, что российская ракета упала вблизи с местом запуска. Отметим, в момент запуска "Оникса" в Одесской области была воздушная тревога. Как только ракета упала, на Одесчине дали отбой тревоги.
Обновлено. Сообщается о сильном пожаре в Севастополе.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму мужчину арестовали за песню "Ой, у лузі червона калина".
Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко озвучил судьбу Крыма.