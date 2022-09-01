Выдворим оккупантов вместе: украинские разведчики сделали важное обращение к крымчанам

ГУР призывают крымчан помочь в освобождении полуострова

Представители Главного управления разведки Украины обратились к жителям аннексированного Крыма с просьбой предоставить разведчикам "самые популярные" места пребывания предателей, которые перешли на сторону россиян.

Соответствующую информацию в четверг, 1 сентября, ГУР обнародовали в своем телеграмм-канале, отметив, что оккупированный россиянами полуостров известен своим осенним бархатным сезоном и призвали здешних жителей в срочном порядке сообщить разведчикам "самые популярные" места для посещения коллаборантами.

В частности, в ГУР просят предоставлять следующие данные:

— местонахождение пунктов дислокации и по возможности адреса проживания представителей оккупационных войск (желательно с геокоординатами),

— адреса, где проживает руководящий состав российских войск (желательна геопривязка с координатами),

— места нахождения, а также маршруты передвижения боевой техники противника,

— местонахождение предателей, перешедших на сторону россиян, а именно: адрес проживания, места посещения, координаты, анкетные данные, в частности ФИО, должность, а также места работы.

— данные о "сочувствующих" российским захватчикам и другим приспешникам оккупантов.

"Итого выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!", — говорится в тексте публикации ГУР.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как в Главном управлении разведки рассказали, когда украинцам стоит ожидать решающего периода войны с россией.

Также напомним, как в ГУР обнародовали одну из вероятных причин убийства пленных украинцев в пресловутой Еленовке.