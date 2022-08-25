Далекая страна ЕС впервые передала Украине батарею ПВО и ракеты

Кроме важного вооружения Киев получил зимнюю одежду для военных и дизельное топливо для боевой техники

Испания, которая ранее планировавала передать Украине десятки танков и бронетранспортеров, впервые отправила Киеву пакет военной помощи, включающий в себя мощную систему противовоздушной обороны, боеприпасы и десятки бронированных автомобилей.

Как в четверг, 25 августа, ссылаясь на пресс-центр Министерства обороны Испании, сообщило издание El Pais, Украина получила около 20 бронеавтомобилей, 75 паллет, содержащих боеприпасы и полную батарею ПВО. Кроме того, в военном грузе находилась тысяча тонн дизеля, стоимость которого составляет около 2,5 миллиона евро.

Также отмечается, что помимо важного вооружения, которое Украина получила по своему срочному запросу, Испания подготовила груз с 30 тысяч единиц теплой военной формы: 15,6 тысячи зимних курток, 15 тысяч костюмов и еще несколько тысяч единиц другой теплой одежды. Передать их Киеву планируют уже этой осенью.

По словам украинского посла в Испании Сергея Погорельцева, больше всего Украина заинтересована в получении 155-миллиметровых гаубиц, а также 22-миллиметровых минометов.

"Процесс непростой, но мы работаем и очень благодарны", — пояснил дипломат.

В ведомстве также сообщили, что Испания планирует обучать украинским военным работе зенитной батареи. Кроме того, еще одна страна-союзница будет давать знания бойцам Военно-воздушных сил Украины. Однако, какая именно страна будет это делать, в Минобороны не указали.

Следует напомнить, что в апреле Испания объявила о поставке Украине 200 тонн боеприпасов и другой военной помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Соединенные Штаты Америки анонсировали передачу Украине нового пакета помощи для противостояния вооруженной агрессии россии. Новая поставка стоимостью в 775 миллионов долларов, которая будет включать дополнительные снаряды в HIMARS и другое вооружение.