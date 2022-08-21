путин все ж таки может нанести ядерный удар по Украине: британский генерал назвал условие и цель

По прогнозу эксперта, российская армия может использовать малый ядерный боеприпас

Пока российские власти в своих речах упоминают ядерное оружие с упором на то, что якобы не планируют его использовать, в Великобритании подозревают, кровавый диктатор владимир путин может пойти на такой шаг, если контрнаступление ВСУ будет успешным.

Как передает BBC, такое мнение озвучил бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании, генерал Ричард Берронс. По его мнению, под прицел может попасть подразделение украинских войск, которое будет вести наступательные действия. Британский генерал предполагает, что россияне пойдут на использование ядерного оружия впервые за последние 75 лет для своей же "защиты".

"Если Украина сможет собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", — сказал Берронс.

Он отметил, что в российской доктрине четко прописано, что ядерное оружие могут применять в ответ на ядерную атаку, или же другую агрессию, которая "ставит под угрозу существование государства", или же в ответ "атаки на критически важные объекты". По словам британского генерала, россияне могут использовать малый ядерный боеприпас для срыва наступления, которое будет угрожать их интересам.

Берронс добавил, что мнения экспертов относительно целей ядерного удара россиян различаются, но самый вероятный сценарий, что армия страны-агрессора ударит по наступающим на их позиции подразделениям украинской армии, если у них не будет других возможностей, чтобы сдержать ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что риск применения россией ядерного оружия постоянно обсуждается в украинской разведке — глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что одним из элементов ядерного шантажа россии стало не только тактическое оружие, но и ситуация на Запорожской АЭС. Туда оккупанты стащили технику и боеприпасы.