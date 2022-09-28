Ядерні погрози путіна: США посилили стеження за росією, проте є одне "але"

Захід слідкує за діями кремля у повітрі, космосі та навіть у кіберпросторі

Розвідка Сполучених Штатів Америки спільно з союзниками почала уважніше стежити за росією та її підрозділами, аби оперативно виявити будь-які свідчення того, що володимир путін віддав наказ щодо застосування зброї масового ураження. Водночас є висока ймовірність того, що, якщо кремль все ж наважиться на застосування "ядерки" проти України, західна розвідка може не дізнатися про це заздалегідь.

Як повідомляє видання Politico, посилаючись на власні джерела у нинішніх і колишніх колах серед американських високопосадовців, будь-які ознаки того, що президент країни-агресора все ж наважився здійснити непоправний крок і застосувати ядерну зброю, аби задовольнити свої вимоги, можуть стати відомими занадто пізно. З огляду на це, джерела попереджають, що переважна більшість літаків спільно зі звичайними ракетами і ракетними установками можуть так само доставляти меншу тактичну ядерну зброю. Саме вона, на відміну від стратегічного озброєння типу міжконтинентальних балістичних ракет, які подають сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях, може бути призначена й для цілеспрямованого використання у боях з українськими збройними силами.

Згідно з попередніми припущеннями, при умові, що володимир путін або його поплічники матимуть на меті приховати рішення щодо застосування зброї масового ураження, аби світова спільнота не дізналася про це раніше, США все ж не матимуть стовідсоткових відомостей про те, що російська армія замінить звичайну бойову зброю на атомні боєприпаси.

"Ми спостерігаємо за цим більш уважно", —заявив один з американських посадовців, у якого є доступ до розвідувальних даних стосовно ядерних російських сил та стратегію кремля.

Також зазначається, що останнім часом розвідка США та союзники залучили додаткові зусилля у повітрі, космосі, а також у кіберпросторі, аби здійснювати аналіз дій російських підрозділів, які все ж можуть отримати ядерну зброю, на місцях.

Крім того, однієї з зон посиленої уваги, розташованої за межами України є російський анклав Калінінград, який затиснутий між Польщею і Литвою, де москва встановила системи озброєння подвійного призначення, а також гіперзвукові ракети. Упродовж останніх років росії вдалося вдосконалити свої ракетні бази у Калінінграді, тож саме це провокує виникнення побоювань щодо ймовірного нарощування ядерного потенціалу на цьому відрізку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Штати спільно з іншими західними країнами готуються до ймовірного застосування путіним зброї масового ураження.

Також варто нагадати, що російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський прокоментував можливість застосування росією "ядерки" проти України, назвавши три причини, з огляду на які, кремль все ж не наважиться на цей непоправний крок.