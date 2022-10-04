Ядерная истерика путина ударит по самой россии: прогноз военного

По мнению полковника Сергея Грабского, россия не решится применить ядерное оружие

После того как российский диктатор путин в обращении 21 сентября открыто пригрозил использованием ядерного оружия против Украины, тема остается в топах. Ее то и дело подогревают разного рода рассуждения о том, решится ли россия на ядерный удар – и куда именно ударит. Взбудоражило и сообщение о том, что российская подводная атомная лодка К-329 "Белгород" с торпедами "Посейдон" якобы покинула базу и вышла в Арктику.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", чем закончится российский ядерный шантаж и почему опасен "заплыв" атомной подлодки "Белгород".

Как осуществляется контроль за ядерными объектами

"Применение россией ядерного оружия – маловероятно. Впрочем, исходя из такого понятия, как человеческий фактор, мы не можем этого исключить стопроцентно. Но вероятность, подчеркиваю, крайне мала, один-два процента", – считает Сергей Грабский.

По словам полковника, для него самым важным в этом ракурсе являются сообщения, идущие из США. А именно – что они не наблюдают активности, которая могла бы свидетельствовать о подготовке рф к применению ядерного оружия.

То, что российская подводная атомная лодка с торпедами "Посейдон" вышла в Арктику, – ничего не значит, уверен эксперт.

"Найдется через какое-то время, – отмечает он. – Поймите, мир создал такую систему контроля за ядерными объектами и их носителями (и гражданскими, и военными), что временное исчезновение с радаров какого-то судна ни на что не влияет".

По словам полковника, есть стационарная система контроля, состоящая из так называемых приборов наблюдения. В каждой стране имеется десятки, а то и сотни таких приборов, наблюдающих за радиационным фоном.

"К тому же, – продолжает Сергей Грабский, – в течение последних 50-70 лет создана система мониторинга и контроля, фактически исключающая возможность использования ядерного оружия или атомных объектов нелегальным способом. Недавний пример – на Запорожскую АЭС, захваченную россиянами, в течение нескольких месяцев не могли попасть представители МАГАТЭ. Но как только появилась информация, что три датчика контроля уровня радиации вышли из строя или перестали отвечать, буквально за неделю-две официальная миссия МАГАТЭ была на ядерном объекте".

Это, поясняет эксперт, если говорить о гражданской составляющей. Если же речь о военной составляющей, но тут всё еще проще.

"Всем давно известны – с точностью до метра – координаты размещения любого ядерного объекта. За ними ведется постоянное наблюдение – из космоса (спутники), оперативное наблюдение (агентура), радиотехническое, радиоэлектронное и так далее. И любая нестандартная активность в зоне действия ядерного объекта вызовет мгновенную реакцию и применение соответствующих систем противодействия. Потому США открыто заявляют, что пока не наблюдают подобной активности на ядерных объектах рф", – рассказывает Сергей Грабский.

Шантаж обернется против самой рф

К тому же, отмечает полковник, нажать кнопку единолично путин не может. Система работает так, поясняет он, что в ней задействовано большое количество человек. И среди их числа точно найдется хоть один адекватный, который не позволит запустить ядерные качели.

"Понятно, что российским олигархам, так называемым элитам (по крайней мере, вменяемой их части) не нужна война "до последнего". Люди такой формации вымерли вместе с Советским Союзом. И довымирают сейчас", – подчеркивает Сергей Грабский

Отвечая на вопрос, почему россии после всего, что она творит, не дадут серьезно по рукам, эксперт напоминает, что рф – самая большая территориально страна, являющаяся частью единой экономической системы мира.

"Если та же периодически бряцающая ядерным оружием Северная Корея изолирована и не играет никакой роли в экономической системе мира, то с рф – ситуация иная. Она важна как источник ресурсов и рынок сбыта. И "выключить" ее моментально – это нанести серьезный удар по цивилизованным странам. На это никто не пойдет. Потому страну-агрессора деликатно и очень аккуратно выключают из этой системы", – говорит полковник.

Ну а путинский ядерный шантаж, по его мнению, в большей мере направлен на внутреннюю аудиторию. Как и сооруженные на скорую руку, никем не признаваемые "референдумы" и аннексии, которые Кремль пытается выдать за "успехи" в войне против Украины.

Бряцанье Кремлем ядерными заявлениями, уверен Сергей Грабский, приведет разве что к серии дополнительных военных учений по всему миру касательно изучения и отработки алгоритмов реакции на ядерную угрозу. Усилятся также системы мониторинга и контроля.

"А с политической точки зрения такой ядерный шантаж еще раз доказывает неадекватность российского военно-политического руководства. И задействование новых пакетов санкций теперь не будет требовать дополнительно пояснения – почему. Потому что – путинская россия является угрозой для всего мира. Вот и всё, – констатирует эксперт. – Да, ядерный шантаж – не то, от чего можно просто отмахнуться. Но удар, подчеркиваю, маловероятен. Тогда как потери от таких действий – в пролонгированной перспективе – куда большие, чем преимущества, которые российский режим, как он думает, получает от этого сейчас".