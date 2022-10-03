Испытание "оружия Апокалипсиса"? Российская атомная субмарина исчезла с базы

Торпеды могут преодолеть 10 тысяч километров под водой

На фоне ядерного шантажа российской федерации любые новости по этому поводу вызывают резонанс. На этот раз стало известно о том, что российская подводная атомная лодка с торпедами "Посейдон" покинула базу. Она оснащен ядерной боеголовкой, которая может вызвать "радиоактивное цунами", способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Об этом сообщила итальянская газета "La Repubblica" со ссылками на источники в НАТО. Предполагается, что атомная субмарина вышла в Арктику для испытания новой сверхмощной торпеды "Посейдон", иногда называемой "Паладином Апокалипсиса". Подлодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции войны, задуманной российскими адмиралами в последние годы после возвращения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

"Есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеды "Посейдон", которые часто называют "оружием Апокалипсиса"", — говорится в сообщении издания.

Эта торпеда разработана так, чтобы не излучать тепловую волну, на которую настроены датчики НАТО. Кроме того, журналисты со ссылкой на источники в НАТО сообщают, что по данным американской разведки подлодка исчезла с базы, чтобы провести испытания "Посейдона" именно в районе Карского моря. По мнению военных экспертов, оружие заставит союзников НАТО пересмотреть концепцию планирования Военно-морских сил стран Альянса.

Отметим, что "Белгород" поступил на вооружение ВМС рф 8 июля 2022 года. Это самая длинная субмарина в мире – при длине 184 метра и ширине 15 метров она может плавать под водой со скоростью около 60 километров в час и с неограниченным запасом хода: примерно 120 дней без необходимости возвращаться на поверхность. Торпеды с ядерной боеголовкой способны преодолеть расстояние 10 тысяч километров под водой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты предупредили о "катастрофических последствиях" для россии в случае использования оружия массового поражения.