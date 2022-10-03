Политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков оценил вероятность применения ядерного оружия против Украины

ВНЯТНО О ЯДЕРНОЙ УГРОЗЕ

Последнее время ко мне как к специалисту часто обращаются за комментарием о вероятности ядерного удара со стороны недоимперии.

Почему как к специалисту? Потому что я учился в ракетном вузе, где нам преподавали основы функционирования ЯО (ядерного оружия. — Ред.). Потом во время работы в ракетном КБ "Южное", я часто бывал в командировках на испытательных полигонах, в том числе ядерных, военных исследовательских институтах, командных центрах. Общался с "головастиками" — так мы называли работников министерства среднего машиностроения, которые создавали ядерную начинку для головных частей наших стратегических ракет. Кстати, она называлась "полезной нагрузкой" — оцените извращенный юмор.

В общем, я знаю, что представляет собой ракетно-ядерный щит СССР, который унаследовала недоимперия. И с тех пор он принципиально не изменился.

Полагаю, есть смысл разобрать тему и для читателей моей ФБ-страницы. Излагаю тезисно:

1. На сегодня вероятность ядерной атаки как стратегическими, так и тактическими боеприпасами является минимальной. Потому что проведя могилизацию, Кремль уверен, что способен завалить нас "пушечным мясом" и победить обычным оружием. В общем, опять взять Киев за три дня и пройти парадом по Крещатику…

2. Применение стратегического ЯО вообще представляется абсурдным даже в исполнении кремлевского маньяка. Так как в итоге это одновременно будет удар по РФ, аннексированным ею территориям, Беларуси. А также по соседям Украины, входящим в НАТО. С вытекающими последствиями.

3. Вероятность применения тактического ЯО, которое отличают от стратегического только по мощности (что ниже 1 килотонны — тактическое) все-таки существует. Потому что на нас напала именно ядерная держава. Но реальных целей для тактического ЯО в Украине практически нет — нашу критическую инфраструктуру, к сожалению, агрессор способен разрушить и обычными ракетными ударами. И в этом случае "ответки" от НАТО он не получит.

4. Применение тактического ЯО не носит глобальных последствий. Поражающие факторы тактического ЯО действуют на расстоянии 10-15 км от эпицентра взрыва (у стратегического ЯО это сотни километров).

5. На боеспособность ВСУ применение тактического ЯО почти не повлияет. В нашей ситуации это, в основном, средство для запугивания мирного населения.

6. Удар любым ЯО невозможно произвести внезапно — ни технически, ни организационно. О подготовке такого удара будет известно заранее, и наши союзники, Штаты, прежде всего, будут иметь время и возможность для мер реагирования — как превентивных, так и ответных.

7. ЯО как систему сдерживания в СССР создавали грамотные специалисты. Поэтому там есть защита как от дурака, так и от маньяка.

8. Для применения любого ЯО надо привести ядерные силы недоимперии в полную (а не повышенную!) боевую готовность. Это означает, помимо прочего, что офицеры соответствующих частей будут по тревоге отправлены в командные пункты, бункеры ракет и т. д. Немедленно начнется вой в соцсетях от жен этих офицеров, что наступает конец света.

9. Ядерные боеголовки пристыкованы к ракетам только в подводных лодках, находящихся на боевом дежурстве в мировом океане. Но это стратегическое ЯО. Кроме того, полетных заданий для удара по Украине такими ракетами никто при Союзе, разумеется, не разрабатывал.

10. Основная часть ЯО находится в долговременных хранилищах — 10 национальных и 30 региональных. Хранилище — это громадный подземный объект, сравнимый по размерам с подземным автопаркингом большого супермаркета. Места расположения хранилищ известны еще со времени их сооружения при СССР и постоянно контролируются нашими союзниками как со спутников, так и другими разведывательными инструментами.

11. Для доставки ядерного заряда его надо извлечь из хранилища и в специальном контейнере доставить на ракетную позицию, или авиабазу, или непосредственно в войска на фронт. Заряд "фонит", этого слабого излучения достаточно, чтобы засечь и отследить перемещение боезаряда со спутников или с помощью самолетов-разведчиков. Соответственно, США имеют возможность уничтожить такой заряд по дороге при помощи обычного высокоточного оружия, ядерного взрыва при этом не произойдет. Либо, уже после применения (это будут решать в Белом доме), за несколько дней уничтожить все оккупационные войска РФ в Украине.

12. В 2013 году в недоимперии проводили учения по доставке ЯО из хранилищ на стартовые позиции. Возили габаритно-массовые макеты. Штаты учения внимательно отслеживали, все маршруты доставки им известны.

13. Между Белым домом и Кремлем действует "горячая ядерная телефонная линия" для предупреждения эксцессов с ЯО. Эта линия функционирует и сейчас. Вывоз даже одной реальной боеголовки из хранилища, о котором в надлежащем порядке не извещены ядерные страны, может расцениваться как подготовка к нападению.

14. Персонально Путин не может запустить применение ЯО. Необходимо подтверждение министра обороны, начгенштаба, командующего ракетными войсками стратегического назначения, начальника 12 главного управления МО РФ. Далее кодовые команды спускаются на уровень дивизий и так далее до конкретных младших офицеров, непосредственно обеспечивающих выполнение приказа. В нынешней ситуации вероятность того, что на низовом уровне приказ будет выполнен, минимальна.

15. Самое любопытное: никто, Кремль в том числе, не знает точно, если ли в недоимперии работоспособное ЯО. Ядерные материалы стареют. Испытания не проводятся с 1996 года. О бардаке, который творится в оборонном ведомстве недоимперии, можно судить по "второй армии мира", танкам "Армата", истребителям 5-го поколения и могилизации, когда призывникам выдают оружие сорокалетней давности.

Так что на сегодня имеем очередной — ядерный — блеф Кремля. Мою оценку ситуации могла бы изменить попытка недоимперии провести "демонстрационные воздушные испытания ЯО". До этого, а также до новой эвакуации посольств из Киева, нам следует сосредоточиться на реальных угрозах, которые несет эта война.

Вот такой он, реальный мир, в котором нас угораздило жить, — пишет Александр Кочетков.