Куда россия может нацелить ядерный удар - The New York Times назвала два варианта

"Центры принятия решений" могут стать не первоочередной целью в случае реализации ядерных угроз рф

Риск применения россией ядерного оружия все чаще обсуждается после очередных заявлений российского диктатора. Усиление "ядерного шантажа" может иметь под собой две цели — отпугнуть НАТО и США от поддержки Украины или заставить нашу страну пойти на переговоры. Несмотря на заявления путина про применение ядерного тактического оружия против "центров принятия решений", направлено оно может быть не на правительственные или военные центры.

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", часть российских аналитиков предложили ударить не по важным объектам, а провести демонстрацию. Например, взорвать тактическое ядерное оружие над отдаленным местом, как вариант названо Черное море. Другой вариант использования — против украинской базы.

Отмечается, что для путина российский ядерный арсенал — основа того, что "еще осталось от статуса великой державы".Но применение ядерного оружия не ближайшая угрозу, идет речь в статье, первыми шагами могут быть диверсии в Европе, атаки на украинскую энергетику или нападения на высокопоставленные лица в Киеве.

С тем, что удар не будет нанесен по крупным городам или инфраструктурным объектам уверен и российский экономист Владислав Иноземцев. Он считает, что если удар будет нанесен, то в отдаленный и малонаселенный район для того, чтобы повлиять на позиции Киева и союзников.

Как ранее писал "Телеграф", использовать ядерное оружие — не просто нажать одну кнопку для путина, это целая цепь людей и принятия решения. Также за ним тщательно следят на разных международных уровнях. Напомним, что тактическое ядерное оружие — не всегда большой взрыв. Это может быть снаряд, по размерам как минометный или для пушки.