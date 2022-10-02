Ударят по центрам принятия решений "киевской хунты": эксперт рассказал, куда путин может нанести ядерный удар

Остановить "кремлевского фюрера" может только один шаг "коллективного Запада"

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину и попытки аннексии россией украинских территорий становится понятно, что ядерный удар — это следующий шаг Путина, и руководство рф будет стремиться найти повод для его совершения.

Об этом в эфире "Ходорковский Live" заявил известный российский экономист Владислав Иноземцев, проживающий в настоящее время за пределами рф.

"Этот сценарий уже основной. Ядерный удар — следующий шаг Путина. А Запад так и не послал ему сигналов, которые могли бы его остановить", — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что после попытки аннексии возникла ситуация, при которой атаки Украины на Донбассе и Херсонщине стали "посягательством на территорию Россию". Согласно военной доктрине РФ, это основание для ответного ядерного удара.

"Появилось основание применить ядерное оружие. О чем Путин, собственно, и сказал — что он ни перед чем ни остановится", — указывает Иноземцев.

По его мне6нию, в кремле будут смотреть на динамику развития событий на фронте, и чем она будет хуже для москвы, тем выше вероятность такого решения.

При этом Иноземцев считает, что удар придется не на крупные города.

"Я не думаю, что это будет массированный ядерный удар по крупным украинским городам, и даже по базовой инфраструктуре. Думаю, что это будет чисто показательно применение ядерного заряда малой мощности где-нибудь в малонаселенных районах, которые впоследствии будут выданы за местонахождение центров принятия стратегических решений "украинской хунты". Но это должно будет впечатлить и киевское руководство, и коллективный Запад в том, что рф может пойти еще дальше", — считает экономист.

Фрагмент передачи на "Ходорковский Live"

К сожалению, даже после такого нарушения международного права и правил ведения войны, Запад не решится ввести собственные вооруженные силы в Украину или объявить режим "закрытого неба", или ударить по позициям в "днр" и "лнр".

Единственным средством, которое могло бы остановить диктатора, могло бы стать совместное публичное заявление всех западных лидеров о том, что в случае ядерного удара по Украине путин будет объявлен террористом и военным преступником, и убит в любой точке мир, где будет найден – как Бен Ладен.

"Это, может быть, отрезвило бы его, но не ничто другое, я уверен", — считает Иноземцев.

Напомним, что российский диктатор путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и о том, что это позволяет ему применять для "защиты" своих "новых территорий" ядерное оружие.