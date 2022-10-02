Вдарять по центрах прийняття рішень "київської хунти": експерт розповів, куди путін може завдати ядерного удару

Зупинити "кремлівського фюрера" може лише один крок "колективного Заходу"

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну та спроби анексії росією українських територій стає зрозуміло, що ядерний удар — це наступний крок Путіна, і керівництво росії прагнутиме знайти привід для його вчинення.

Про це в ефірі "Ходорковський Live" заявив відомий російський економіст Владислав Іноземцев, який живе нині за межами Росії.

"Цей сценарій вже основний. Ядерний удар — наступний крок Путіна. А Захід так і не надіслав йому сигналів, які могли б його зупинити ", — зазначив експерт.

Експерт зазначив, що після спроби анексії виникла ситуація, за якої атаки України на Донбасі та Херсонщині стали "посяганням на територію Росію". Згідно з військовою доктриною рф, це підстава для ядерного удару у відповідь.

"З’явилася підстава застосувати ядерну зброю. Про що Путін, власне, і сказав — що він ні перед чим не зупиниться ", — зазначає Іноземцев.

На його думку, у кремлі будуть дивитися на динаміку розвитку подій на фронті, і чим вона буде гірша для Москви, тим вища ймовірність такого рішення.

При цьому Іноземцев вважає, що удар прийдеться не на великі міста.

"Я не думаю, що це буде масований ядерний удар по великих українських містах, і навіть по базовій інфраструктурі. Думаю, що це буде чисто показовим застосуванням ядерного заряду малої потужності десь у малонаселених районах, які згодом будуть видані за місцезнаходження центрів прийняття стратегічних рішень "української хунти". Але він має буде вразити і київське керівництво, і колективний Захід у тому, що росія може піти ще далі", — вважає економіст.

Фрагмент передачі на "Ходорківський Live"

На жаль, навіть після такого порушення міжнародного права та правил ведення війни, Захід не наважиться ввести власні збройні сили в Україну або оголосити режим "закритого неба", або вдарити по позиціях у "днр" та "лнр".

Єдиним засобом, який міг би зупинити диктатора, могла б стати спільна публічна заява всіх західних лідерів про те, що у разі ядерного удару по Україні путін буде оголошений терористом та військовим злочинцем, і вбитий у будь-якій точці світу, де його буде знайдено – як Бен Ладен .

"Це, можливо, протверезило б його, але не ніщо інше, я впевнений", — вважає Іноземцев.

Нагадаємо, що російський диктатор путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України та про те, що це дозволяє йому застосовувати для "захисту" своїх "нових територій" ядерну зброю.