путін оголошує анексію нових українських територій. Всі подробиці, відео та фото

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росія готується у п'ятницю, 30 жовтня анексувати окуповані частини 4 областей: Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Гауляйтери захоплених територій на церемонії у кремлі мають підписати "договори" про входження до складу рф (перед цим путін своїм указом визнав квазіутворення незалежними).

Далі о 15:00 планується виступ путіна, в ході якого він проголосить анексію. Далі, за російським законодавством, путін має внести проект закону про прийняття нових територій, конституційний суд рф перевіряє договори і надсилає на на ратифікацію в держдуму та радфеду.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і скликав термінове засідання РНБО. За словами секретаря Радбезу Олексія Данілова, там будуть ухвалені "фундаментальні рішення".

Відеозвернення путіна можна подивитися тут:

Останні новини щодо шоу навколо незаконної анексії та реакцію на це України та світу можна дізнатися в нашій онлайн-трансляції:

15:08 — російські чиновники вже сидять у кремлі та чекають виступу володимира путіна, який запізнюється на свою церемонію.

російські чиновники вже сидять у кремлі

14:35 — колони автобусів прямують до Червоної площі москви перед церемонією підписання. Очікується, що президент путін виступить із промовою приблизно через годину після підписання.

13:55 — путін повідомив думу про пропозицію "ДНР, ЛНР" Херсонської та Запорізької областей увійти до складу РФ, повідомив спікер російського парламенту володін.

13:52 — гауляйтери Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей прибули до кремля на церемонію підписання договорів про входження до складу рф.

Гауляйтери прибули до кремля

12:13 — спікер путіна дмитро пєсков заявив, що всю територію бойовиків "ДНР" у межах Донецької області зразка 2014 року буде "звільнено", а москва розцінюватиме можливі удари України по територіях, які увійдуть до складу рф. Заява зроблена у час, коли ЗСУ продовжували оточувати російські війська у котел біля Лиману.

Новий округ: що буде з українськими окупованими областями

Окупанти вже повідомили, що Донбас, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу росії за так званим кримським сценарієм. А кремль створить із захоплених територій так званий "Кримський федеральний округ", очолити це новоутворення може екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Реакція світу

Ще до оголошення анекції низка світових лідерів дала зрозуміти, що у жодному разі не визнає належність до рф цих регіонів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її країна ніколи не визнає анексію та не можна дозволити кремлівському диктатору змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили, повідомляє Sky News.

"Ми подбаємо про те, щоб він програв цю незаконну війну. Путін знову діяв усупереч міжнародному праву, явно нехтуючи життям українських людей", — сказала Ліз Трасс.

Країни Євросоюзу сьогодні досягли початкової згоди щодо восьмого пакету санкцій проти росії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела. Представники країн ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію Єврокомісії та дали їй своє "зелене світло", остаточне схвалення очікується наступного тижня.