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Кремлівський "фюрер" путін визнав "незалежність" окупованих частин Запорізької та Херсонської областей

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
кремлівський диктатор Володимир Путін Новина оновлена 30 вересня 2022, 02:24
кремлівський диктатор Володимир Путін

Диктатор посилається на результати фейкових референдумів

Росія наполегливо продовжує втрачати повагу в очах усього світу, ще одним проявом чого стало поспішне визнання російським диктатором володимиром путіним "незалежності" Запорізької та Херсонської областей.

Про таке визнання йдеться в "указах", які підписано путіним напередодні та опубліковано на сайті кремля.

"Укази" про "визнання незалежності" двох українських областей

У цих "документах" порушуються норми міжнародного права. Зокрема, диктатор виправдовує своє рішення результатами псевдорефендумів, які РФ незаконно провела на територіях тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Раніше у керівництві низки провідних країн світу заявили про те, що подібне рішення ніколи не буде визнане цивілізованим світом.

Нагадаємо, що глава української держави Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 218-го дня війни наголосив, що росія своїми спробами анексії тимчасово окупованих територій України досягне лише того, що прирівнює себе до так званих "днр" і "лнр". Також у зверненні президент закликав народні російського Кавказу рішучіше боротися за свою свободу.

Теги:
#Путін #Херсонська область #Запорізька область #Анексія