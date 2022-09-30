Кремлевский "фюрер" путин признал "независимость" оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Диктатор ссылается на результаты фейковых референдумов

россия упорно продолжает набирать "негативные очки" в глазах всего мира, еще одним проявлением чего стало поспешное признание российским диктатором владимиром путиным "независимости" Запорожской и Херсонской областей.

Об таком признании говорится в "указах" которые подписаны путиным накануне и опубликованы на сайте кремля.

"Указы" о "признании независимости" двух украинских областей

В данных "документах" нарушаются нормы международного права. В частности, диктатор обосновывает свое решение результатами псевдорефендумов, которые рф незаконно провела на территориях временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в руководстве ряда ведущих стран мира заявили о том, что подобное решение никогда не будет признано цивилизованным миром.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 218-го дня войны подчеркнул, что россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется только того, что приравняет себя к так называемым "днр" и "лнр". Также в обращении президент призвал народны российского Кавказа решительнее бороться за свою свободу.