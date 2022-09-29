"Партия войны" в кремле имеет доминирующее влияние на путина: политолог об аннексии и новых угрозах

Андрей Золотарев поделился с "Телеграфом" впечатлениями от "референдумной" спешки рф

Планы россии по официальному признанию результатов так называемых "референдумов" на оккупированных украинских территориях являются попыткой кремля легитимизировать аннексию по примеру крымского кейса. Украине и миру угрожает новая эскалация, которую теоретически могут остановить действенные ответы коллективного Запада.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Андрей Золотарев, комментируя возможные последствия "парада референдумов" на украинском юге и востоке, а также угрозу продолжения войны с россией.

"В первую очередь это попытка, помня о "крымском консенсусе", когда взлетел рейтинг путина, создать что-то вроде "таврического консенсуса" или донбасского. Фактически это довольно непрогнозируемый шаг. Мы видели, как после саммита ШОС стремительно начали развиваться собітия. Такое впечатление, что сейчас "партия войны" в кремле фактически имеет доминирующее влияние на путина. Во-вторых, помним, как чуть больше недели назад быстренько все начало разворачиваться с "референдумами", как с колес, так сказать. Даже не стали заморачиваться с такими пустяками, как хотя бы создать видимость чего-то похожего на референдум, а имитировали его", — отмечает он.

Эксперт аргументирует свое мнение также тем, что, например, в Запорожской области на псевдореферендуме проголосовали только 39 тысяч человек, а фактически это меньше, чем 2% населения региона, "так что говорить о какой-то легитимности вообще не стоит".

По его словам, такие поспешные шаги подгоняются под внутреннего российского потребителя, потому что "в кремле очень хорошо понимают, что мир этого не признает (ведь рф пытается легитимизировать украденное) кроме таких "влиятельных" стран, как Венесуэла, Северная Корея или каких-либо африканских государств, например, Зимбабве".

"Никто этого не признает. Другое дело — какая будет реакция коллективного западного мира на это событие. Если будет что-то по примеру Крыма, то фактически мы сможем говорить о том, что в очередной раз Украину предают. Именно потому, что после таких событий происходит фактически аннексия части территории страны — впервые после Второй мировой войны, и де-факто это разлом правил и норм существования мира. Поэтому требуется адекватная реакция", — говорит политолог.

Он также добавил, что дальше нужно следить, как будут реагировать партнеры Украины, хотя уже звучали заявления о непризнании, "но мы очень часто видели очень мощные заявления и на их фоне достаточно столь слабые действия".

"В этом случае можно согласиться с президентом Украины относительно невозможности каких-либо переговоров и политического диалога с москвой в таких условиях. Если страна аннексирует территорию, то это ведет к эскалации войны. В то же время это происходит на фоне проходящей в россии мобилизации. А любой военный знает, что мобилизация это — война", — отмечает Андрей Золотарев.

Напомним, путин собирает депутатов госдумы рф в кремль, чтобы объявить об аннексии оккупированных Донбасса, Луганской области, а также Запорожской и Херсонской областей. Проведение мероприятия запланировано на пятницу, 30 сентября.

"Телеграф" также сообщал, что после недавнего объявления "голосований" в оккупированных российской федерацией Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях 23 сентября оккупационные власти начали в спешке так называемые "референдумы" о присоединении территорий к россии. Цирк на захваченных территориях на востоке и юге Украины продолжался до 27 сентября.